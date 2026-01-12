Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hiện trạng QL1 từ Ba Đình đến Phú Xuyên vừa được đề xuất mở rộng gấp 3 lần

Anh Trọng

TPO - Đang có chiều rộng từ 4 đến 8 làn xe nhưng tuyến QL1 đoạn từ Ba Đình đi Phú Xuyên vừa được đề xuất mở rộng tiếp đến 90 mét (gấp 3 lần) theo hình thức PPP. Hiện hai bên QL1 đang có nhiều nhà dân, trụ sở cơ quan, ga tàu, bến xe.

tp-1.jpg
Toàn tuyến QL1 từ Ba Đình đi Phú Xuyên, Hà Nội đang có chiều dài khoảng 38 km vừa được một nhà đầu tư đề xuất mở rộng gấp 3 lần hiện nay bằng hình thức đầu tư PPP.
tp-2.jpg
Theo hiện trạng, đoạn QL1 qua khu vực nội đô có mặt cắt ngang từ 4 đến 8 làn xe, tổng bề rộng cả lòng đường và vỉa hè lớn nhất khoảng 30 mét. Theo đề xuất của nhà đầu tư, tuyến đường sẽ được mở rộng lên khoảng 90 mét, gấp 3 lần hiện nay.
tp-3.jpg
Theo đánh giá, tuyến đường Lê Duẩn – Giải Phóng – Ngọc Hồi (đoạn QL1 nội thành, dài khoảng 10 km) hiện là một trong những tuyến đường có mặt cắt rộng và hạ tầng đồng bộ nhất Hà Nội.
tp-4.jpg
Hầu hết các nút giao lớn trong đó có vành đai 1, vành đai 2, vành đai 2,5 và vành đai 3... đều có hầm, cầu vượt.
tp-6-9291.jpg
Theo các chuyên gia quy hoạch, ngoài hệ thống nhà dân dày đặc, bên phải tuyến đường theo hướng Ba Đình – Phú Xuyên hiện còn có tuyến đường sắt quốc gia (tàu Thống Nhất) cùng nhiều nhà ga lớn như Ga Hà Nội, Ga Giáp Bát, Ga Văn Điển, cũng như các công trình quan trọng như Bệnh viện Bạch Mai. Do đó, nếu mở rộng, nhiều khả năng phương án giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện về phía bên trái tuyến đường.
tp-5.jpg
QL1 trên đường Lê Duẩn, khu vực qua Rạp xiếc Trung ương, nằm bên trái tuyến đường.
tp-7.jpg
QL1 trên đường Lê Duẩn, khu vực qua Rạp xiếc Trung ương, nằm bên trái tuyến đường.
tp-8.jpg
QL1 đoạn qua nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi và bến xe Nước Ngầm.
tp-9.jpg
Ngoài ra, do QL1 đoạn qua công viên Thống Nhất hiện có hồ Bảy Mẫu, không còn quỹ đất để giải phóng mặt bằng, nên phương án thiết kế tuyến đường rộng 90 mét tại khu vực này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và có giải pháp phù hợp﻿.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản lấy ý kiến các đơn vị chuyên môn liên quan đến đề xuất mở rộng QL1 đoạn từ Ba Đình đi Phú Xuyên. Theo đề xuất của nhà đầu tư, tuyến đường dài khoảng 38,8 km sẽ được đầu tư mở rộng lên bề rộng khoảng 90 mét theo hình thức PPP.

Với nhà đầu tư, Sở Xây dựng yêu cầu đến ngày 15/1 có báo cáo cụ thể nội dung khảo sát dự án, trong đó cần khảo sát đánh giá một cách toàn diện các ưu nhược điểm, tính khả thi trong việc đề xuất giải pháp thực hiện dự án.

Anh Trọng
#QL1 #mở rộng ql1 90 mét #sở xây dựng hà nội #giao thông #quốc lộ 1 #nâng cấp ql1

