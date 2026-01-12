Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an Hà Nội triển khai đồng bộ phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng là giữ vững ổn định, thực hiện nghiêm phương châm “bên ngoài bình thường, bên trong chặt chẽ”; bảo đảm giao thông thông suốt, không tổ chức cấm đường tràn lan, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô an toàn, văn minh, thân thiện.

dai-hoi-dang.png
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 12/1, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Phương án tổng thể bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố về công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, yêu cầu toàn lực lượng Công an Thủ đô phải phát huy cao độ tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Hội nghị thống nhất yêu cầu các đơn vị triển khai nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”; bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại bình thường của Nhân dân; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, không để phát sinh tình huống phức tạp, dù là nhỏ nhất.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các đơn vị trong công tác xây dựng Phương án, chuẩn bị lực lượng và phương tiện.

"Yêu cầu xuyên suốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng là giữ vững ổn định, thực hiện nghiêm phương châm “bên ngoài bình thường, bên trong chặt chẽ”; bảo đảm giao thông thông suốt, không tổ chức cấm đường tràn lan, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô an toàn, văn minh, thân thiện" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ phải vận hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở và trên không gian mạng; các đồng chí Phó Giám đốc CATP trực tiếp chỉ đạo theo lĩnh vực, địa bàn được phân công, kịp thời xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu toàn lực lượng Công an Thủ đô phát huy kinh nghiệm từ công tác bảo vệ Lễ kỷ niệm A80 – sự kiện đã được Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ các biện pháp, chủ động phòng ngừa, kịp thời răn đe, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Ngay sau Hội nghị, các đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai Phương án tổng thể đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; thống nhất nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – vì sự ổn định chính trị, bình yên của Thủ đô và cả nước.

Thanh Hà
#Bảo đảm an ninh Đại hội Đảng XIV #Chỉ đạo lực lượng công an Hà Nội #An toàn trật tự và giao thông #Phương án phối hợp lực lượng #Bảo vệ ổn định chính trị #Hình ảnh Thủ đô an toàn #văn minh #Tăng cường nắm bắt tình hình #Phòng ngừa và xử lý vi phạm #Kinh nghiệm bảo vệ các sự kiện lớn #Chủ động #kỷ cương trong công tác

Xem thêm

Cùng chuyên mục