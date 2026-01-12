Công an Hà Nội triển khai đồng bộ phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng

TPO - Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng là giữ vững ổn định, thực hiện nghiêm phương châm “bên ngoài bình thường, bên trong chặt chẽ”; bảo đảm giao thông thông suốt, không tổ chức cấm đường tràn lan, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô an toàn, văn minh, thân thiện.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 12/1, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Phương án tổng thể bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố về công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, yêu cầu toàn lực lượng Công an Thủ đô phải phát huy cao độ tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Hội nghị thống nhất yêu cầu các đơn vị triển khai nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”; bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại bình thường của Nhân dân; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, không để phát sinh tình huống phức tạp, dù là nhỏ nhất.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các đơn vị trong công tác xây dựng Phương án, chuẩn bị lực lượng và phương tiện.

"Yêu cầu xuyên suốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng là giữ vững ổn định, thực hiện nghiêm phương châm “bên ngoài bình thường, bên trong chặt chẽ”; bảo đảm giao thông thông suốt, không tổ chức cấm đường tràn lan, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô an toàn, văn minh, thân thiện" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ phải vận hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở và trên không gian mạng; các đồng chí Phó Giám đốc CATP trực tiếp chỉ đạo theo lĩnh vực, địa bàn được phân công, kịp thời xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu toàn lực lượng Công an Thủ đô phát huy kinh nghiệm từ công tác bảo vệ Lễ kỷ niệm A80 – sự kiện đã được Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ các biện pháp, chủ động phòng ngừa, kịp thời răn đe, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Ngay sau Hội nghị, các đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai Phương án tổng thể đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; thống nhất nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – vì sự ổn định chính trị, bình yên của Thủ đô và cả nước.