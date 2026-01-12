Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phát hiện người đàn ông tử vong trong trạng thái lõa thể gần cầu Phú Mỹ

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân tử vong và tìm thân nhân của một người đàn ông chưa rõ danh tính được phát hiện tử vong trong trạng thái lõa thể, tử thi khô hóa tại khu đất trống gần trạm thu phí Cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 17h30 ngày 29/12/2025. Anh Đ. (28 tuổi, ngụ TP.HCM) đi xe máy trên đường Võ Chí Công, trong lúc dừng lại đi vệ sinh thì ngửi thấy mùi hôi nồng nặc.

Kiểm tra xung quanh, anh Đ. tá hỏa khi phát hiện thi thể nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm ban đầu, nạn nhân là nam giới khoảng 40–50 tuổi, không mặc quần áo, tử thi đã phân hủy nặng ở trạng thái khô hóa. Tại hiện trường, công an thu giữ một xe máy mang biển số 60N5-3024, hai mũ bảo hiểm và một điện thoại di động đã hư hỏng.

Cơ quan công an xác định nạn nhân đã tử vong nhiều ngày trước khi được phát hiện. Hiện nguyên nhân tử vong và danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Cơ quan điều tra thông báo ai là thân nhân của nạn nhân hoặc có người mất tích có đặc điểm phù hợp với mô tả trên liên hệ với điều tra viên Võ Thị Thu Hằng hoặc đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Nguyễn Dũng
