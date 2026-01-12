Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

TPO - Ngày 12/1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Công (SN 2002, trú phường Nam Định) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh điều tra phát hiện Công có biểu hiện tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nên đã tiến hành triệu tập để làm rõ.

Công tại cơ quan điều tra.

Quá trình đấu tranh, Công khai nhận đã mua, sử dụng và cất giấu trái phép 2 khẩu súng cùng hàng trăm viên đạn. Sau đó, đối tượng đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số vũ khí trên cho cơ quan công an.

Tiến hành trưng cầu giám định hình sự, cơ quan chức năng xác định, số vũ khí nói trên thuộc danh mục vũ khí quân dụng.

Tang vật vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.