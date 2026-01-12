Công an Phú Thọ diễn tập phương án bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

TPO - Ngày 12/1, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ báo cáo kết quả huấn luyện lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm và diễn tập phương án tác chiến phục vụ nhiệm vụ bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lực lượng Cảnh sát cơ động thực hiện tình huống đánh bắt đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được xem diễn tập phương án xử lý tình huống đánh bắt tội phạm nguy hiểm và biểu diễn võ thuật do lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm và Cảnh sát cơ động thực hiện.

Trong đó, Cảnh sát đặc nhiệm là lực lượng nòng cốt tham gia các phương án tác chiến, xử lý các tình huống phức tạp, nguy hiểm; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm và sự kiện chính trị quan trọng, trong đó có Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Phú Thọ rèn luyện khí công, sức chịu đựng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhằm nâng cao bản lĩnh và nội lực chiến đấu.

Ngay khi được thành lập, cán bộ, chiến sĩ tập trung huấn luyện rèn luyện thể lực, võ thuật, bắn súng, kỹ thuật – chiến thuật chiến đấu, kỹ năng cơ động, hiệp đồng tác chiến và xử lý tình huống khẩn cấp.

Các phương án huấn luyện, diễn tập được xây dựng sát với tình hình thực tế, mô phỏng các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức Đại hội, bảo đảm yêu cầu đồng bộ, linh hoạt và an toàn tuyệt đối.

Sau hơn 2 tháng huấn luyện lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đã diễn tập thành công, đáp ứng 100% nội dung đề ra. Qua đây thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng phối hợp, xử lý tình huống nhanh, chính xác của Cảnh sát đặc nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tình huống mô phỏng tấn công, trấn áp tội phạm, bắt gọn đối tượng nguy hiểm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trong công tác huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu.

Đồng thời đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, triển khai đồng bộ các biện pháp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lực lượng Cảnh sát cơ động huấn luyện bắn súng kết hợp vận động chiến đấu kết hợp thực hành kỹ thuật đột nhập nhà được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn, chính xác và phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ