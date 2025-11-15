Xem cảnh khuyển diễn tập tấn công tội phạm vận chuyển ma túy và thuốc nổ

TPO - Trong tình huống nhóm tội phạm có vũ khí nóng, vận chuyển ma túy và chất nổ, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh sử dụng cảnh khuyển, triển khai đội hình tấn công, khống chế nhóm này.