Xem cảnh khuyển diễn tập tấn công tội phạm vận chuyển ma túy và thuốc nổ

TPO - Trong tình huống nhóm tội phạm có vũ khí nóng, vận chuyển ma túy và chất nổ, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh sử dụng cảnh khuyển, triển khai đội hình tấn công, khống chế nhóm này.
Theo đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thuộc phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng thuộc Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo phát hiện xe tải, trên xe có 2 đối tượng nghi vấn vận chuyển ma túy và chất nổ nên đã tổ chức dừng phương tiện kiểm tra.
Khi cảnh sát cơ động yêu cầu đối tượng cho kiểm tra đồ vật, đối tượng lợi dụng ném "vật lạ" vào cán bộ rồi bỏ chạy. Nghe hiệu lệnh, chó nghiệp vụ lập tức đuổi bắt đối tượng.
Nhận thấy đồng bọn bị khống chế, nhóm đối tượng điều khiển xe tải đi phía sau đã sử dụng súng tấn công lực lượng chức năng.
Khi đã tiếp cận đến mục tiêu và có hiệu lệnh của người huấn luyện, chó nghiệp vụ băng qua các chướng ngại vật như tường cao, cống tròn, rào cao đang cháy để nhanh chóng nhất tiếp cận, tấn công và áp chế tội phạm.