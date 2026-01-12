Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Truy tố đối tượng lừa tiền 'chạy' bàn giao đất dự án xây dựng Bến xe khách Yên Sở

Hoàng An
TPO - Bị can Trần Văn Quang (SN 1979, ở xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình) bị cáo buộc đưa thông tin gian dối, chiếm đoạt tiền của người đàn ông tìm phương án cấp phép xây nhà và đất dự án xây Dự án Bến xe khách Yên Sở.

Ngày 12/1, được biết, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Văn Quang (SN 1979, ở xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ đầu tiên, bị can Trần Văn Quang lừa bị hại là Nguyễn Văn Thành số tiền 271 triệu đồng. Cáo trạng xác định, để lừa đảo, Quang gian dối có em trai làm thư ký cho lãnh đạo cấp cao, có thể can thiệp nhiều việc. Tin tưởng, anh Thành chuyển số tiền nêu trên cho Quang để xin cấp phép xây dựng căn nhà ở phố Hoàng Cầu (Hà Nội) từ 4 tầng 1 tum lên 7 tầng 1 tum. Sau khi nhận tiền, Quang không làm theo thỏa thuận.

yen-so.jpg
Quang cảnh dự án Bến xe khách Yên Sở.

Vụ thứ hai, Quang cũng lừa anh Thành thêm 300 triệu đồng liên quan việc xin sớm bàn giao đất để xây dựng Bến xe Yên Sở.

Cáo buộc cho rằng, năm 2016, UBND TP Hà Nội ra quyết định số 7283 chấp thuận chủ trương đầu tư, giao Công ty CP Bến xe Thanh Trì (do ông Tô Mạnh Hùng là Giám đốc) làm Chủ đầu tư xây dựng Bến xe khách Yên Sở. Tuy nhiên, từ đó đến năm 2021, chính quyền không giao mặt bằng cho Công ty CP Bến xe Thanh Trì để triển khai thực hiện dự án.

Doanh nghiệp gửi rất nhiều báo cáo, đề nghị, kiến nghị không có kết quả nên ông Tô Mạnh Hùng nói cho một người bạn tên Hà biết. Chị Hà kể lại với anh Thành và đề nghị giúp đỡ.

Để có chi phí xử lý công việc, ông Tô Mạnh Hùng đưa 1 tỷ đồng nhưng chị Hà và anh Thành thỏa thuận, anh Thành tự ứng tiền ra để lo việc. Khi thành công, ông Hùng sẽ thanh toán sau.

Do thời gian này, anh Thành đang nhờ Trần Văn Quang giúp xin cấp giấy phép xây dựng nhà, tin bị can có khả năng giải quyết nên có nhờ thêm việc giúp Công ty CP Bến xe Thanh Trì sớm được UBND TP Hà Nội bàn giao đất.

Bị can Quang nhận lời, ra chi phí 5 tỷ đồng, ông Thành thông báo lại cho ông Hùng biết và được ông Hùng gửi lại bản photo các giấy tờ, tài liệu liên quan đến xây dựng Bến xe khách Yên Sở để ông Thành gửi cho Quang.

Quá trình đưa tài liệu, ông Thành tự ứng tiền cá nhân chuyển trước cho Quang 300 triệu đồng, nội dung: “Chuyển tiền làm hồ sơ Yên Sở - nếu không được thì chuyển trả lại”.

Một thời gian sau không thấy Quang "lo việc", ông Thành làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Văn Quang.

Hoàng An
