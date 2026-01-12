Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Trục xuất 2 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Nhật Huy
TPO - Phát hiện hai người nước ngoài nhập cảnh trái phép và đang tìm đường sang Campuchia, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp các lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục trục xuất theo quy định.

Ngày 12/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của đơn vị đã phối hợp các lực lượng chức năng trục xuất 2 người nước ngoài vi phạm quy định về xuất - nhập cảnh theo pháp luật Việt Nam.

z7423765513668-29a2acf736ec1cbf1e3b0f57f500dc69-950.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành trục xuất 2 người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an An Giang phát hiện 2 người mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi qua lại biên giới quốc gia nhưng không làm thủ tục nhập cảnh, gồm: ông L.L. (SN 1993) và ông W.M. (SN 1996, cùng quốc tịch Trung Quốc).

Các đối tượng khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn khu vực biên giới phía Bắc, với mục đích tiếp tục di chuyển sang Campuchia.

Khi đến khu vực cửa khẩu Long Bình (An Giang), hai người này bị lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang phát hiện, ngăn chặn khi đang tìm cách xuất cảnh trái phép.

Sau đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang đã phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành trục xuất 2 người về nước theo quy định.

Theo Công an tỉnh An Giang, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn; triển khai cao điểm phòng, chống xuất nhập.

Nhật Huy
#An Giang #trục xuất #xuất nhập cảnh #nhập cảnh trái phép #biên giới

