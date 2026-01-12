Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 12/1, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với những người dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, 100% cử tri nơi công tác thống nhất cao giới thiệu các ông: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành cho biết, nếu được cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu và được cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, dành nhiều thời gian đi cơ sở để nắm bắt thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh trung thực tại các kỳ họp Quốc hội.

Ông Thành sẽ vận dụng kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo địa phương để tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời chú trọng đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa.

Ông Thành cũng khẳng định sẽ tích cực kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, góp phần đưa Khánh Hòa trở thành điểm sáng về kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội và đáp ứng các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.