Phó Thủ tướng: Sớm ổn định đời sống nhân dân vùng lũ Đắk Lắk

TPO - Làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương tập trung cao độ hoàn thành việc xây mới nhà ở cho người dân, chủ động ứng phó lâu dài, không để xảy ra bị động trước bão lũ.

Chiều 12/1, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến thăm và làm việc tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đang dồn lực thực hiện chiến dịch tái thiết sau bão lũ. Tính đến nay, toàn tỉnh đã sửa chữa xong 892 căn nhà bị hư hỏng nặng. Trong số 606 căn thuộc diện xây dựng mới, địa phương đã hoàn thành 529 căn (đạt tỷ lệ hơn 87%).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, chúc mừng hộ ông Trần Văn Khánh được nhà nước hỗ trợ xây dựng lại nhà sau thiên tai.

Hiện còn 77 căn nhà đang được gấp rút thi công để hoàn thành vào ngày 15/1.

Riêng 16 căn tại khu tái định cư mới, Đắk Lắk dự kiến bàn giao vào ngày 19/1. Nguyên nhân chậm hơn so với kế hoạch chung do điều kiện mặt bằng khó khăn, đơn vị thi công phải vừa san lấp, vừa triển khai xây dựng để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đáng chú ý, chiến dịch tái thiết này còn nhận được sự hỗ trợ 2,5 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Hàn Quốc.

Song song với việc dựng lại mái ấm cho bà con, công tác cứu trợ được triển khai trên quy mô lớn. Chính phủ đã xuất cấp gần 6.000 tấn gạo, cùng hàng chục nghìn suất quà nhu yếu phẩm từ các tổ chức đã được trao tận tay người dân. Ngành y tế tỉnh cũng liên tục tổ chức các đoàn khám lưu động, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà các hộ dân tại có nhà bị sập, hư hỏng trong đợt mưa lũ vừa qua tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh.

Về hạ tầng kỹ thuật, đến nay các tuyến giao thông chính trên địa bàn đã cơ bản thông suốt. Nhiều công trình thủy lợi và khu tái định cư đang được triển khai khẩn cấp nhằm sớm ổn định sản xuất. Dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ thêm mức 5 triệu đồng/hộ có nhà hư hại và 10 triệu đồng/hộ đối với trường hợp nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cần khẩn trương rà soát lại quy hoạch, sắp xếp và bố trí lại dân cư phù hợp để hạn chế tối đa rủi ro từ thiên tai trong tương lai.

"Tỉnh phải đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân toàn bộ nguồn kinh phí Trung ương đã hỗ trợ. Địa phương cần tiếp tục hoàn thiện các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm '4 tại chỗ', ưu tiên khôi phục hạ tầng thiết yếu và nâng cao khả năng ứng phó cho người dân ngay từ cơ sở", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.