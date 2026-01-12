Giới thiệu Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội

TPO - 100% cử tri nơi công tác đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; giới thiệu danh sách của người ứng cử gồm: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và ông Dương Minh Tuấn - Phó Vụ trưởng Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ông Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: PV.



Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của 2 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cử tri nêu ý kiến khẳng định, trên cương vị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Trịnh Văn Quyết đã đề cao trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược theo các nhiệm vụ được Trung ương giao.

Dưới sự điều hành của ông Trịnh Văn Quyết và tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các nhiệm vụ được triển khai chủ động, kịp thời bảo đảm nguyên tắc hài hòa, giữ vững sự đoàn kết.

Các cử tri thống nhất đánh giá, ông Dương Minh Tuấn có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực thực tiễn, thể hiện qua quá trình công tác từ địa phương và nay là tại Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Căn cứ điều kiện hiện hành về tiêu chuẩn, năng lực thực tiễn, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao và thống nhất ông Trịnh Văn Quyết có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; ông Dương Minh Tuấn đáp ứng đủ yêu cầu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trịnh Văn Quyết tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; ông Dương Minh Tuấn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI.