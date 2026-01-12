Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Giới thiệu Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, cử tri của Kiểm toán Nhà nước đã thảo luận, thống nhất cao giới thiệu ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, Tổng Kiểm toán Nhà nước, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sáng 12/01, Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI đã diễn ra tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Văn Tạo cho biết, căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, KTNN được phân bổ giới thiệu 1 người để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

121tkt1.jpg
Ông Ngô Văn Tuấn - Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: QH

Tại Hội nghị lãnh đạo cơ quan (bước 1), các cử tri đã thống nhất dự kiến giới thiệu ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, Tổng Kiểm toán Nhà nước, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn khẳng định, nếu được được tín nhiệm giới thiệu và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ tiếp tục cố gắng, nghiêm túc, làm tốt hơn nữa vai trò của đại biểu Quốc hội, chuyển tải đầy đủ, kịp thời các tâm tư nguyện vọng của cử tri vào diễn đàn Quốc hội.

Tại Hội nghị lãnh đạo chủ chốt (bước 2) và Hội nghị lãnh đạo mở rộng (bước 3), các cử tri của KTNN đã thảo luận, bày tỏ thống nhất cao với danh sách người được giới thiệu ứng cử.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, 100% cử tri đã bỏ phiếu tán thành lựa chọn ông Ngô Văn Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê quán tỉnh Bắc Ninh, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế. Ông Tuấn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quá trình công tác tại Bộ Tài chính, ông Tuấn từng trải qua các cương vị phó phòng của Vụ Chính sách tài chính; Phó chánh Văn phòng kiêm trợ lý bộ trưởng; Vụ trưởng Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. Đến tháng 6/2019, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, sau đó giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Vào tháng 7/2022, ông Tuấn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước; đến tháng 10/2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, ông Ngô Văn Tuấn được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Luân Dũng
#Tổng Kiểm toán nhà nước #Ngô Văn Tuấn #Quốc hội #Kiểm toán nhà nước #ứng cử #Đại biểu Quốc hội #Ủy viên Trung ương #lãnh đạo chủ chốt

Xem thêm

Cùng chuyên mục