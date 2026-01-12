Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cần Thơ:

Hàng trăm cán bộ đưa về cấp xã, có xã nhận, có xã không

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại Cần Thơ, tổng số cán bộ ngành nông nghiệp và môi trường dôi dư dự kiến luân chuyển về tuyến xã khoảng 675 người. Tuy nhiên, quá trình bố trí nhân sự trên lại xảy ra tình trạng có xã nhận, có xã không, hoặc chậm trễ tiếp nhận.

Thông tin trên được lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Cần Thơ cho hay tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2025 của UBND TP. Cần Thơ, chiều 12/1.

tp-ct.jpg
Quang cảnh phiên họp.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ cho biết, thực hiện thành lập các Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã, các trung tâm này được tổ chức trên cơ sở điều chuyển chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị, trong đó có một số chức năng của đơn vị thuộc ngành nông nghiệp và môi trường. Trung bình mỗi trung tâm có khoảng 15-16 biên chế, do ngân sách nhà nước chi trả, số còn lại các đơn vị sẽ căn cứ mức độ tự chủ để quyết định.

Về các ban quản lý dự án (BQLDA) cấp xã, Sở Nội vụ đang khảo sát mô hình thực tế tại 103 xã, phường, hiện một số địa phương chưa gửi phản hồi. Dự kiến sẽ có hai phương án tùy vào điều kiện thực tế của từng địa phương, gồm lồng ghép BQLDA vào Trung tâm Dịch vụ tổng hợp hoặc duy trì BQLDA như một đơn vị độc lập.

Theo ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ, Sở đã tiến hành giải thể các trung tâm, trạm thuộc UBND cấp huyện cũ; các trạm, liên trạm, trạm khu vực thuộc chi cục; các trung tâm trực thuộc Sở. Đồng thời, chuyển chức năng, nhiệm vụ cùng nhân sự từ các đơn vị này về Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã.

Qua rà soát, tổng số cán bộ ngành nông nghiệp và môi trường dôi dư, dự kiến chuyển giao về tuyến xã khoảng 675 người, là cán bộ lao động hợp đồng. Theo ông Chân, đây là lực lượng đã được đào tạo bài bản, có nhiều năm gắn bó với ngành, am hiểu địa bàn và lĩnh vực chuyên môn. Tuy nhiên, quá trình bố trí lực lượng này về xã đang xảy ra tình trạng có xã nhận, có xã không, hoặc chậm trễ với lý do chủ yếu là không cân đối được kinh phí.

tp-chan.jpg
Ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ phát biểu tại phiên họp.

“Việc không tiếp nhận đội ngũ cán bộ này sẽ gây lãng phí nguồn nhân lực đã được đào tạo và từng đảm nhiệm các nhiệm vụ chuyên môn liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, khuyến nông ở cơ sở. Trong khi đó, mô hình Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã lại rất cần những cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn”, ông Chân nói, và kiến nghị UBND thành phố, Sở Nội vụ quan tâm, có chỉ đạo thống nhất, ưu tiên bố trí những cán bộ này chuyển giao về xã nhằm phục vụ tốt cho công tác tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho rằng, việc tiếp tục sử dụng những người đã được đào tạo, có kinh nghiệm là hết sức cần thiết, trong khi tuyển người mới phải đào tạo lại từ đầu, dễ gây gián đoạn công việc. “Sở Nội vụ cần làm việc lại với các xã, phường, quán triệt tinh thần này, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo rà soát, nếu cán bộ dôi dư đảm bảo điều kiện, trình độ thì tiếp nhận để phục vụ tiếp”, ông Hòa lưu ý.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã, thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực như văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, dịch vụ nông nghiệp, khuyến nông, đô thị, vệ sinh môi trường, lò mổ, cấp thoát nước, chiếu sáng, hoa viên cây cảnh, chợ, bến xe... trừ lĩnh vực y tế, giáo dục.

Liên quan đến việc giải quyết chính sách theo Nghị định số 154, UBND TP. Cần Thơ cho biết, tính đến ngày 12/12/2025, đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách 1.299 trường hợp. Trong đó, đã thẩm định trình phê duyệt 1.144 trường hợp (nghỉ hưu trước tuổi 106 trường hợp, nghỉ thôi việc 12 trường hợp, nghỉ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã 1.026 trường hợp).

Cảnh Kỳ
#cán bộ #ngành nông nghiệp #Cần Thơ #xã #tuyển dụng #quản lý nhân sự #trung tâm #cấp xã

Xem thêm

Cùng chuyên mục