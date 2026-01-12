Cần Thơ: Hàng trăm cán bộ đưa về cấp xã, có xã nhận, có xã không

TPO - Tại Cần Thơ, tổng số cán bộ ngành nông nghiệp và môi trường dôi dư dự kiến luân chuyển về tuyến xã khoảng 675 người. Tuy nhiên, quá trình bố trí nhân sự trên lại xảy ra tình trạng có xã nhận, có xã không, hoặc chậm trễ tiếp nhận.

Thông tin trên được lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Cần Thơ cho hay tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2025 của UBND TP. Cần Thơ, chiều 12/1.

Quang cảnh phiên họp.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ cho biết, thực hiện thành lập các Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã, các trung tâm này được tổ chức trên cơ sở điều chuyển chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị, trong đó có một số chức năng của đơn vị thuộc ngành nông nghiệp và môi trường. Trung bình mỗi trung tâm có khoảng 15-16 biên chế, do ngân sách nhà nước chi trả, số còn lại các đơn vị sẽ căn cứ mức độ tự chủ để quyết định.

Về các ban quản lý dự án (BQLDA) cấp xã, Sở Nội vụ đang khảo sát mô hình thực tế tại 103 xã, phường, hiện một số địa phương chưa gửi phản hồi. Dự kiến sẽ có hai phương án tùy vào điều kiện thực tế của từng địa phương, gồm lồng ghép BQLDA vào Trung tâm Dịch vụ tổng hợp hoặc duy trì BQLDA như một đơn vị độc lập.

Theo ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ, Sở đã tiến hành giải thể các trung tâm, trạm thuộc UBND cấp huyện cũ; các trạm, liên trạm, trạm khu vực thuộc chi cục; các trung tâm trực thuộc Sở. Đồng thời, chuyển chức năng, nhiệm vụ cùng nhân sự từ các đơn vị này về Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã.

Qua rà soát, tổng số cán bộ ngành nông nghiệp và môi trường dôi dư, dự kiến chuyển giao về tuyến xã khoảng 675 người, là cán bộ lao động hợp đồng. Theo ông Chân, đây là lực lượng đã được đào tạo bài bản, có nhiều năm gắn bó với ngành, am hiểu địa bàn và lĩnh vực chuyên môn. Tuy nhiên, quá trình bố trí lực lượng này về xã đang xảy ra tình trạng có xã nhận, có xã không, hoặc chậm trễ với lý do chủ yếu là không cân đối được kinh phí.

Ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ phát biểu tại phiên họp.

“Việc không tiếp nhận đội ngũ cán bộ này sẽ gây lãng phí nguồn nhân lực đã được đào tạo và từng đảm nhiệm các nhiệm vụ chuyên môn liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, khuyến nông ở cơ sở. Trong khi đó, mô hình Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã lại rất cần những cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn”, ông Chân nói, và kiến nghị UBND thành phố, Sở Nội vụ quan tâm, có chỉ đạo thống nhất, ưu tiên bố trí những cán bộ này chuyển giao về xã nhằm phục vụ tốt cho công tác tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho rằng, việc tiếp tục sử dụng những người đã được đào tạo, có kinh nghiệm là hết sức cần thiết, trong khi tuyển người mới phải đào tạo lại từ đầu, dễ gây gián đoạn công việc. “Sở Nội vụ cần làm việc lại với các xã, phường, quán triệt tinh thần này, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo rà soát, nếu cán bộ dôi dư đảm bảo điều kiện, trình độ thì tiếp nhận để phục vụ tiếp”, ông Hòa lưu ý.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã, thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực như văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, dịch vụ nông nghiệp, khuyến nông, đô thị, vệ sinh môi trường, lò mổ, cấp thoát nước, chiếu sáng, hoa viên cây cảnh, chợ, bến xe... trừ lĩnh vực y tế, giáo dục.