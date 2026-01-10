Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cần Thơ hợp nhất nhiều trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại

Cảnh Kỳ
TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP. Cần Thơ, trên cơ sở sáp nhập nhiều trung tâm cũ.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP. Cần Thơ được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị gồm Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Cần Thơ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm Phát triển du lịch Cần Thơ, Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến thương mại Sóc Trăng và Hậu Giang.

tp-ubct-8548-4373.jpg
UBND thành phố Cần Thơ thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP. Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố. Trung tâm có nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tư vấn và hỗ trợ thủ tục cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

UBND TP. Cần Thơ giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố thực hiện bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm, điều chuyển biên chế viên chức từ các đơn vị hợp nhất về Trung tâm.

Cảnh Kỳ
#Cần Thơ #xúc tiến đầu tư #du lịch #thương mại #doanh nghiệp #Trung tâm #UBND thành phố Cần Thơ

