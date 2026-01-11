Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cần Thơ sẽ phát triển ‘đô thị sân bay’ 16 tỷ USD

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương TP. Cần Thơ - cho biết, về định hướng không gian phát triển, Cần Thơ sẽ tập trung phát triển "đô thị sân bay", quy hoạch 16.000 ha với quy mô vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD.

Tại Hội nghị tăng cường kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp, diễn ra sáng 11/1, ông Hà Vũ Sơn cho biết hội nghị nhằm tăng cường sự kết nối, đồng hành giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng trên địa bàn, để lưu thông nguồn vốn, đảm bảo "mạch máu" của nền kinh tế.

tp-hop.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Về định hướng không gian phát triển của Cần Thơ, theo ông Sơn, thành phố sẽ tập trung phát triển trung tâm công nghiệp tại khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, để hình thành "thành phố công nghiệp" với quy mô khoảng 350.000 lao động, giá trị đầu tư dự kiến đạt 6 tỷ USD. Cần Thơ cũng tập trung phát triển "đô thị sân bay", quy hoạch 16.000 ha với quy mô vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD.

Cần Thơ cũng phát triển trục Nam Sông Hậu, xây dựng "thành phố cảng Trần Đề". Hiện một tập đoàn đang nghiên cứu đầu tư dự án lấn biển quy mô 93.000 ha với tổng vốn 16,8 tỷ USD. Dự kiến sẽ có một nhà máy sản xuất thép vốn đầu tư 4 tỷ USD, nhà máy đóng tàu biển, nhà máy sản xuất trụ turbine gió, hệ thống năng lượng sạch để phục vụ cho ‘thành phố cảng’ và xuất khẩu.

tp-son.jpg
Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ cam kết mạnh mẽ hỗ trợ doanh nghiệp.

Về thủ tục hành chính, Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ hứa, chuyển cung cấp dịch vụ công sang phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp.

“Việc cấp C/O (giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa - PV), chúng tôi sẵn sàng ký lúc 10 giờ tối vì xuất khẩu có tiền, không ngại gì chuyện đó (ký giấy vào đêm muộn - PV). Nếu doanh nghiệp muốn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến năng lượng, công nghiệp, xuất khẩu, có ngân hàng bảo lãnh nguồn vốn để đầu tư, chúng tôi sẽ đại diện phối hợp với các sở ngành liên quan đi làm thủ tục cho doanh nghiệp”, ông Sơn nói.

Thời gian tới, ngành công thương Cần Thơ mong được sự đồng hành, phối hợp quyết liệt, mạnh mẽ của các bên liên quan để có được bức tranh mới tốt hơn.

Cảnh Kỳ
#Giám đốc Sở Công Thương #Cần Thơ #Chứng nhận xuất xứ #doanh nghiệp #thủ tục hành chính #phát triển kinh tế #hợp tác doanh nghiệp #xuất khẩu

