Huế phát triển khu Chân Mây - Lăng Cô thành đô thị cảng, du lịch quốc tế

Ngọc Văn
TPO - HĐND TP. Huế thống nhất thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu khu vực đô thị Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô), với quy mô khoảng 3.208ha, định hướng phát triển thành đô thị cảng - du lịch quốc tế, trung tâm giao thương và nghỉ dưỡng quan trọng của Huế và vùng miền Trung.

Theo đó, khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch được đánh giá có vị trí chiến lược, với phía Bắc giáp biển Đông, phía Nam giáp hồ chứa Thủy Yên - Thủy Cam, phía Đông giáp khu phi thuế quan và khu công nghiệp, phía Tây giáp dãy núi Phú Xuyên. Đây là lợi thế quan trọng để phát triển đô thị gắn với kinh tế biển và du lịch.

mot-goc-vinh-chan-may.jpg
Một góc vịnh biển Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế)

Theo định hướng quy hoạch, đến năm 2035 khu vực này có quy mô dân số khoảng 110.000 người, tăng lên 135.000 người vào năm 2045. Chân Mây - Lăng Cô được xác định phát triển theo mô hình đô thị cảng - du lịch quốc tế, giữ vai trò đầu mối giao thương trên hành lang kinh tế Đông - Tây, đồng thời là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển, sinh thái và dịch vụ cao cấp của TP. Huế và vùng trọng điểm miền Trung.

Quy hoạch mới nhấn mạnh phát triển không gian đa chức năng, kết hợp giữa công nghiệp - cảng biển với du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thương mại dịch vụ, hội nghị - triển lãm, nhằm kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị trải nghiệm cho du khách. Khu vực này cũng được định hướng trở thành đô thị trung tâm của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, với hệ thống khu dân cư hiện đại, các trung tâm hành chính, thương mại, tài chính, dịch vụ công cộng và không gian phục vụ nghiên cứu, hội nghị.

Mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, đô thị thông minh, thân thiện môi trường được ưu tiên. Bên cạnh đó là mục tiêu chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, nâng cấp hạ tầng, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển mới và bảo tồn không gian sinh thái, cảnh quan ven biển, ven sông, hồ.

tp-9-2-cua-lach-giang-boi-lang.jpg
Cảng Chân Mây và hệ thống giao thông kết nối ở Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Dự kiến, khu vực quy hoạch sẽ được phân thành nhiều phân khu chức năng, gồm khu đô thị chỉnh trang; khu cửa ngõ phía Tây gắn với quốc lộ 1 và cao tốc La Sơn - Chân Mây, hình thành các khu ở mới và trung tâm thương mại; khu trung tâm hành chính gắn với giao thông công cộng và các đô thị hỗn hợp ven sông Bù Lu; khu đô thị sinh thái gắn với biển Cảnh Dương, được xác định là điểm nhấn trong chiến lược phát triển du lịch biển của Huế thời gian tới.

Theo HĐND TP. Huế, việc điều chỉnh quy hoạch lần này nhằm cụ thể hóa các định hướng trong quy hoạch TP. Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch chung đô thị Huế đến năm 2045 và quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển các dự án du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ chất lượng cao, góp phần đưa Huế trở thành trung tâm du lịch đặc sắc của cả nước.

Ngọc Văn
#HĐND TP. Huế #điều chỉnh quy hoạch #Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô #hủ tướng Chính phủ phê duyệt #sông Bù Lu #cao tốc La Sơn - Chân Mây

