Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Trung Quốc:

Vỡ òa cảnh siêu thực ngôi làng ở Hắc Long Giang, khách đến chỉ biết trầm trồ

Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nép mình giữa núi rừng Hắc Long Giang, Trung Quốc, làng Tuyết Hương mùa đông khoác lên sắc trắng tinh khôi như bước ra từ cổ tích, nơi du khách lạc bước giữa tuyết trắng, ánh đèn lồng đỏ ấm áp và không khí an yên.

Mê mẩn lạc bước giữa làng Tuyết Hương đẹp như cổ tích.
tp-t-ok.jpg

Nằm dưới chân núi Trường Bạch, Hắc Long Giang, Trung Quốc, làng Tuyết Hương hay làng Tuyết, là một địa điểm nổi tiếng với cảnh đẹp quyến rũ, mê hoặc lòng người.

tp-t2.jpg

Làng Tuyết Hương nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển với khí hậu mát mẻ và lạnh giá quanh năm. Ngôi làng này trải qua mùa tuyết kéo dài trong 6-7 tháng. Trong mùa đông, tuyết tại làng Tuyết Hương có thể dày đến 2m.

tp-t3.jpg
tp-t4.jpg
tp-tuyet.jpg

Người dân ở đây không phân biệt mùa xuân, hạ, thu, đông, họ chia thành hai mùa: Mùa tuyết rơi và mùa tuyết tan. Vào mùa tuyết rơi, du khách sẽ có cảm giác như đang lạc bước vào một xứ sở thần tiên với lớp tuyết trắng tinh bao phủ khắp nơi.

tp-t30-4416.jpg
tp-t36.jpg
tp-t29-1825.jpg

Tuyết phủ lên mái, hàng rào và chồng củi tạo nên hình khối tự nhiên như “nấm tuyết” hay “bánh tuyết” mềm mại, vừa sinh động vừa bình yên. Khi đêm xuống, ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn lồng phản chiếu lên nền tuyết trắng, biến cả làng thành bức tranh mùa đông rực rỡ.

tp-t19.jpg
tp-t18.jpg
tp-t17.jpg

Làng Tuyết Hương vẫn giữ được vẻ đẹp giản dị và truyền thống. Trong những dịp lễ tết, du khách sẽ thấy từng ngôi nhà treo đèn lồng đỏ, trang trí bằng bắp ngô vàng óng và dây ớt đặc trưng. Những mái ngói có khói bốc lên tạo nên khung cảnh huyền bí giữa lớp tuyết trắng.

tp-t40.jpg

Chị Vân Anh - du khách đến từ Việt Nam, hào hứng - chia sẻ: “Mình cùng nhóm bạn vừa có chuyến đi 6 ngày 5 đêm thú vị tại đây. Ngay khi đặt chân vào làng, cả nhóm gần như vỡ òa trước khung cảnh tuyết trắng phủ kín mọi lối đi. Cảm giác lạc bước giữa không gian ấy vừa ngỡ ngàng, vừa thích thú, đẹp đến mức chỉ biết trầm trồ vì như đang sống trong một câu chuyện cổ tích giữa đời thực”.

tp-t28.jpg
tp-t22-2225.jpg
tp-t20-7230.jpg

Bên cạnh tham quan, dịch vụ trang điểm và thuê trang phục chụp ảnh trọn gói cũng là một trải nghiệm ấn tượng tại làng Tuyết Hương. Du khách chỉ cần chi khoảng hơn 1 triệu đồng là đã có thể sở hữu 5-10 bức ảnh chỉnh sửa hoàn thiện, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất giữa khung cảnh tuyết trắng như cổ tích.

tp-t56.jpg
tp-t59.jpg
tp-t57.jpg

Thực đơn ẩm thực đường phố về đêm tại đây cũng để lại nhiều ấn tượng. Trong cái lạnh -20°C, cả ngôi làng như biến thành một “tủ đông” khổng lồ, nơi du khách vẫn có thể thong thả dạo bước, thưởng thức đủ loại món ăn được bảo quản lạnh tự nhiên kèm đồ uống nóng hổi, phong phú, mang đến trải nghiệm ẩm thực vừa độc đáo vừa khó quên.

tp-t16.jpg
tp-t50-3703.jpg
tp-t15.jpg

Buổi tối cũng là thời điểm ngôi làng bước vào thời khắc lễ hội với hàng loạt hoạt động độc đáo dành cho du khách như ngồi xe tuần lộc kéo, múa sư tử, bắn pháo hoa, tạt nước nóng tạo hiệu ứng đóng băng, giao lưu lửa trại với người dân địa phương...

Trọng Tài
#làng Tuyết Hương #địa điểm du lịch #đẹp như cổ tích #mùa đông #Trung Quốc #du lịch mùa đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục