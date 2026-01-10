Ấn Độ: 17 người thiệt mạng trong 1 tuần, nghi bị voi dữ tấn công

TPO - Giới chức Ấn Độ đang khẩn trương triển khai lực lượng để khống chế một con voi đực trưởng thành bị nghi ngờ đã gây ra hàng loạt vụ tấn công chết người tại bang Jharkhand, trong bối cảnh xung đột giữa con người và động vật hoang dã ngày càng nghiêm trọng.

Theo nhà chức trách địa phương, chỉ trong vòng một tuần, con voi này đã thực hiện ít nhất 12 vụ tấn công tại khu vực vành đai rừng Saranda. Riêng trong hai ngày, 13 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 thành viên của cùng một gia đình tại huyện West Singhbhum. Tổng số nạn nhân tử vong liên quan đến các vụ voi tấn công tại khu vực hiện đã lên tới ít nhất 17 người.

Ông Aditya Narayan - Cán bộ lâm nghiệp phụ trách khu vực Chaibasa - cho biết con voi di chuyển liên tục với tốc độ rất nhanh, thường xuyên thay đổi vị trí, gây nhiều khó khăn cho công tác truy vết.

“Con voi có dấu hiệu trở nên hung dữ bất thường. Chúng tôi xác định nó đang trong giai đoạn hung dữ, khi hormone sinh sản tăng cao khiến voi đực cực kỳ hung hãn”, ông nói và cho biết mục tiêu trước mắt là gây mê, kiểm soát con vật trong thời gian sớm nhất.

Giới chức Ấn Độ đang khẩn trương triển khai lực lượng để khống chế một con voi đực trưởng thành bị nghi ngờ đã gây ra hàng loạt vụ tấn công chết người tại bang Jharkhand. Nguồn: Yahoo.

Sở Lâm nghiệp bang Jharkhand đã huy động khoảng 80 nhân viên cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia từ bang Tây Bengal để tìm cách dẫn con voi trở lại khu vực rừng an toàn. Tuy nhiên, theo giới chức, việc kiểm soát gặp nhiều thách thức do tập tính hoạt động chủ yếu vào ban đêm của con vật.

“Vào ban đêm, nó tấn công nhà cửa và người dân, nhưng ban ngày lại ẩn sâu trong rừng, gần như không thể phát hiện”, bà Smita Pankaj - Trưởng bảo tồn rừng khu vực - cho biết.

Nỗi lo sợ đang bao trùm các ngôi làng trong khu vực. Nhiều gia đình phải đóng kín cửa, hạn chế ra ngoài, đặc biệt lo ngại cho sự an toàn của trẻ em và người cao tuổi. Chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo, kêu gọi người dân tránh xa các khu vực rừng và luôn nâng cao cảnh giác.

Theo thống kê của Viện Động vật Hoang dã Ấn Độ, trong vòng 23 năm qua, bang Jharkhand đã ghi nhận gần 1.300 trường hợp tử vong do voi tấn công, đây là con số phản ánh mức độ nghiêm trọng của xung đột người - voi tại khu vực này.

Không chỉ đe dọa tính mạng người dân, sự xuất hiện thất thường của con voi còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Ngành đường sắt Ấn Độ đã buộc phải hủy 6 đôi tàu đi qua khu vực nhằm bảo đảm an toàn.

Trước đó, Bộ Môi trường Ấn Độ cho biết khoảng 80 con voi hoang dã trên cả nước đã bị tàu hỏa đâm chết trong giai đoạn 2020-2025. Cuối tháng 12 vừa qua, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại bang Assam khi một đoàn tàu chở khách lao vào đàn voi, khiến tám cá thể thiệt mạng.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có giải pháp căn cơ nhằm giảm xung đột giữa con người và động vật hoang dã, những bi kịch tương tự sẽ còn tiếp diễn tại nhiều khu vực của Ấn Độ.