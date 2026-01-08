Sắp có đợt khuyến mãi lớn nhất từ trước tới nay ở Cần Thơ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cảnh Kỳ
TPO - “Cần Thơ Mega Sale 2026” được xem là sự kiện khuyến mãi hàng hiệu lớn nhất từ trước đến nay tại Cần Thơ, phục vụ người dân mua sắm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Chương trình do Sở Công Thương Cần Thơ chủ trì, với sự giám sát của lực lượng quản lý thị trường để đảm bảo chất lượng hàng hóa, giá cả như cam kết.

Chiều 8/1, Sở Công Thương Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin sự kiện khuyến mãi hàng hiệu Cần Thơ Mega Sale 2026, diễn ra từ ngày 14-18/1.

tp-hop.jpg
Quang cảnh họp báo.

Chương trình Cần Thơ Mega Sale 2026 có 110 gian hàng của 500 thương hiệu nổi tiếng quốc tế và nội địa, từ nước hoa, mỹ phẩm, tới trang sức, đồng hồ, thời trang, túi xách tới đồ gia dụng, nội thất, thực phẩm...

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ - cho biết, đây được xem là sự kiện khuyến mãi hàng hiệu lớn nhất từ trước đến nay ở Cần Thơ. Với các mức giảm giá đa dạng từ 10-80%, phục vụ người dân mua sắm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, lực lượng quản lý thị trường trực tiếp phối hợp kiểm tra, giám sát, người tiêu dùng có thể yên tâm về chất lượng hàng hóa, giá cả, khuyến mại.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, đại diện đơn vị tổ chức cho biết, các doanh nghiệp tham gia đã ký cam kết, chịu trách nhiệm về sản phẩm, tất cả đều là sản phẩm chưa qua sử dụng. Về khuyến mại, giảm giá nhiều nhất thuộc nhóm hàng giày dép, túi, chăn ga gối nệm, thời trang...

tp-son.jpg
Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ - tại họp báo.

Theo ban tổ chức, chương trình nhằm thúc đẩy kết nối cung - cầu, tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Thông qua chương trình, ngành công thương Cần Thơ hướng đến xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, hiện đại và minh bạch đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Cần Thơ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố năm 2025 đạt 360.000 tỷ đồng, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ đạt hơn 5,5 tỷ USD, tăng gần 11% so với năm 2024.

Cảnh Kỳ
