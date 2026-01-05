Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các dịp lễ trong năm 2026

TPO - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ được kéo dài với 9 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ đã có thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh năm 2026 và các ngày lễ, Tết khác trong năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Sau dịp nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục vừa qua, người lao động sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đợt nghỉ dài nhất trong năm với 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Cụ thể, thời gian nghỉ từ thứ bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp) đến hết chủ nhật ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng). Đây là thời gian nghỉ áp dụng với công chức, viên chức.

Nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục.

Với đối tượng không thuộc công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch 2026 theo hướng: lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Sau Tết Nguyên đán, kỳ nghỉ tiếp theo là Giỗ Tổ Hùng Vương. Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay là ngày chủ nhật (ngày 26/4/2026), nên cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục do nghỉ bù vào thứ hai. Như vậy, thời gian nghỉ sẽ từ thứ bảy, ngày 25/4/2026 đến hết thứ hai ngày 27/4.

Cũng trong tháng 4/2026, người lao động còn có thêm kỳ nghỉ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần. Thời gian nghỉ từ thứ năm ngày 30/4 đến đến hết chủ nhật ngày 3/5.

Vào dịp Quốc khánh, thời gian nghỉ sẽ kéo dài trong 5 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày được hoán đổi.

Theo đó, công chức, viên chức nghỉ từ thứ bảy ngày 29/8/2026, đến hết thứ tư ngày 2/9; hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai (ngày 31/8) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy (ngày 22/8).

Với người lao động trong các doanh nghiệp, nghỉ thứ tư ngày 2/9 và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày là thứ ba ngày 1/9 hoặc thứ năm ngày 3/9.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức. Nhà nước cũng khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Luân Dũng
