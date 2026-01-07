Giá vàng thế giới áp sát đỉnh lịch sử

TPO - Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch sáng 7/1, tiến sát mức đỉnh kỷ lục, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, qua đó làm gia tăng nhu cầu tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,8%, lên 4.485,39 USD/ounce trong phiên sáng 7/1, nối tiếp đà tăng gần 3% của phiên trước đó. Mức giá này đưa vàng tiến gần hơn tới đỉnh lịch sử 4.549,71 USD/ounce được thiết lập vào ngày 24/12/2025. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 2 chốt phiên tăng 1%, đạt 4.496,10 USD/ounce.

Theo giới phân tích, diễn biến địa chính trị tại Venezuela đang đóng vai trò là chất xúc tác mạnh mẽ cho thị trường kim loại quý.

Ông Jim Wyckoff - Chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals - nhận định các nhà giao dịch kim loại quý hiện nhìn thấy rủi ro lớn hơn so với các nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu, qua đó thúc đẩy dòng tiền đổ vào vàng và bạc như kênh trú ẩn an toàn.

Cuối tuần qua, Mỹ bắt giữ và đưa cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sang New York. Vụ việc này làm gia tăng căng thẳng toàn cầu, qua đó hỗ trợ mạnh cho giá vàng.

Với vai trò là tài sản trú ẩn truyền thống, vàng đã tăng tới 64,4% trong năm ngoái, ghi nhận mức tăng trưởng năm mạnh nhất kể từ năm 1979.

Về triển vọng dài hạn, ngân hàng đầu tư Morgan Stanley dự báo giá vàng có thể tăng lên mức 4.800 USD/ounce vào quý IV năm nay, nhờ lãi suất giảm, những thay đổi trong ban lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với lực mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và các quỹ đầu tư.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng. Giá bạc giao ngay tăng 5,4%, lên 80,68 USD/ounce, sau khi từng lập đỉnh lịch sử 83,62 USD/ounce vào ngày 29/12. Bạc cũng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong năm 2025, lên tới 147%, nhờ nhu cầu công nghiệp và đầu tư gia tăng. Giá bạch kim tăng 7,2% lên 2.435,20 USD/ounce, trong khi palladium tăng 5,9%, đạt 1.821,68 USD/ounce.