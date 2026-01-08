Đức Long Gia Lai: Tầm nhìn bứt phá 2026 và chiến lược phát triển mới

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE: DLG) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025, giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Hội nghị để nhìn lại một năm đầy biến động, từ đó đúc rút kinh nghiệm, định hướng cho thời gian tới.

Năm 2025 đánh dấu một chặng đường nỗ lực bền bỉ của Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong việc tái cơ cấu mạnh mẽ và tối ưu hóa các nguồn lực đầu tư. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đầu năm 2025 đều đạt và vượt, cả doanh thu và lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng vượt bậc so với năm 2024, hầu hết các lĩnh vực cốt lõi như: thu phí BOT, thủy điện,… đều tăng trưởng trên 15%.

Đặc biệt, hội nghị lần này được xem là cột mốc “vàng” để DLG công bố bản kế hoạch đầy tham vọng nhằm tất toán toàn bộ nợ Ngân hàng và bứt phá với mục tiêu tăng trưởng bình quân cả doanh thu và lợi nhuận trên 20%/năm.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, DLG quyết tâm xóa sạch nợ xấu. Theo đó, sau thời gian dài đối mặt với áp lực nợ vay, DLG đã chính thức đưa ra lộ trình “về đích”. Cụ thể, đến ngày 31/12/2025 đã tất toán hơn 70% tổng nợ quá hạn tại các ngân hàng. Đồng thời, quyết tâm trả dứt điểm toàn bộ nợ quá hạn tại các Ngân hàng trong năm 2026.

Để hiện thực hóa điều này, Tập đoàn đã thoái vốn tại các dự án kém hiệu quả, chuyển nhượng các tài sản không trọng yếu để tập trung nguồn lực thanh khoản. Việc tiết giảm chi phí tài chính và sử dụng lợi nhuận kinh doanh để lại được xem là đòn bẩy kép, giúp DLG sớm làm sạch bảng cân đối kế toán, lấy lại niềm tin tuyệt đối từ các định chế tài chính và cổ đông, nhà đầu tư.

DLG quyết tâm xóa sạch nợ xấu trong năm 2026.

Chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị thống nhất kế hoạch kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2026–2030 với mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên 20% mỗi năm. Chiến lược này dựa trên nền tảng tái cấu trúc quyết liệt, sắp xếp lại các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi dựa trên 30 năm kinh nghiệm và lợi thế địa chính trị của Tập đoàn tại khu vực Tây Nguyên.

Tầm nhìn đến 2045, DLG sẽ có “đôi cánh” Năng lượng và Hạ tầng. Nhìn xa hơn về tương lai 20 năm tới, xác định sẽ trở thành một Tập đoàn kinh tế đa ngành bền vững, tập trung vào hai lĩnh vực có biên lợi nhuận ổn định và phù hợp với xu thế xanh của toàn cầu đó là: điện gió, điện mặt trời và thủy điện - “con gà đẻ trứng vàng” mang lại dòng tiền dài hạn và Hạ tầng giao thông (BOT, PPP). DLG tự tin khẳng định vị thế là nhà đầu tư hạ tầng hàng đầu khu vực với các dự án trọng điểm, góp phần thay đổi diện mạo giao thông quốc gia.

Trụ sở Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Hội nghị kết thúc trong sự đồng thuận tuyệt đối (100%) từ Hội đồng Quản trị đến Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị thành viên. Những cái bắt tay chặt và cam kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: “Đức Long Gia Lai không chỉ đang hồi sinh, mà đang chuẩn bị cho một cuộc bứt phá tầm vóc hơn”.

Với lộ trình tài chính minh bạch và chiến lược kinh doanh thực tiễn, năm 2026 được dự báo sẽ là năm “bản lề” để DLG rũ bỏ những rào cản quá khứ, vươn mình trở thành một trong những điểm sáng kinh tế của miền Trung – Tây Nguyên.