Trải nghiệm 'Moli du xuân - đón tết cùng Shinhan Life' tại SC Vivocity cuối tuần này

Tiếp nối chuỗi hoạt động quảng bá thương hiệu và gắn kết cộng đồng, vào ngày 10 - 11/01/2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam tạo nên một không gian văn hóa Hàn Quốc đặc sắc với sự kiện "Moli du xuân - Đón Tết cùng Shinhan Life", với hi vọng tạo thêm điểm đến thú vị cho các gia đình tại TP.HCM nhân dịp Xuân về.

Sự kiện này kết hợp giữa không khí lễ hội rộn ràng và tinh thần chia sẻ vì cộng đồng. Tại đây, mỗi khoảnh khắc tham gia các hoạt động vui chơi của bạn và gia đình đều trực tiếp góp phần thắp sáng niềm vui ngày Tết cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc độc đáo

Diễn ra trong hai ngày cuối tuần (10-11/01/2026) tại Trung tâm thương mại SC VivoCity (Quận 7), sự kiện "Moli du xuân - Đón Tết cùng Shinhan Life" được thiết kế như một không gian giao thoa văn hóa đầy màu sắc. Các gia đình và bạn trẻ tham gia sẽ được đắm mình trong không khí Tết truyền thống Hàn Quốc.

Đến với sự kiện, khách tham quan có cơ hội khoác lên mình những bộ Hanbok truyền thống, tự do tạo dáng trong không gian được trang trí đậm chất lễ hội để lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy bên người thân.

Nhằm mang đến những trải nghiệm chân thực nhất, Shinhan Life Việt Nam tái hiện các trò chơi dân gian đặc trưng của Hàn Quốc. Những bạn trẻ yêu thích sự khéo léo có thể thử sức với trò đá cầu, trong khi những ai muốn trải nghiệm văn hóa xứ sở Kim Chi sẽ không thể bỏ qua trò Tuho (ném cung tên vào bình). Đây là những hoạt động vừa đem lại niềm vui vừa giúp các thế hệ trong gia đình thêm gắn kết.

Riêng đối với các em nhỏ, sự kiện dành riêng một khu vực sáng tạo để các bé thỏa sức tô màu và trang trí câu đối Tết. Đây là cơ hội để các em tìm hiểu về phong tục tập quán ngày Tết một cách sinh động và đầy hứng khởi. Đặc biệt, khi tham gia vào các hoạt động này, khách hàng còn có cơ hội nhận về những phần quà xinh xắn từ ban tổ chức.

Gói trọn yêu thương trong chương trình “Xuân diệu kỳ”

Bên cạnh các hoạt động vui chơi giải trí, điểm nhấn ý nghĩa nhất của sự kiện chính là hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) mang tên “Xuân diệu kỳ”.

Với tinh thần “Gửi trao diệu kỳ”, Shinhan Life Việt Nam mong muốn lan tỏa yêu thương đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Cụ thể, với mỗi bài đăng trên trang Facebook cá nhân cùng hashtag của chương trình, Shinhan Life Việt Nam sẽ đóng góp 100.000 VNĐ vào quỹ chương trình thiện nguyện “Xuân diệu kỳ”.

Toàn bộ số tiền từ “Xuân diệu kỳ” sẽ được gửi tặng các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn và Làng trẻ em SOS Nha Trang hoặc các gia đình có con nhỏ đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng TpHCM. Như vậy, mỗi khách tham quan không chỉ đến để vui chơi, mà còn trở thành một "đại sứ nhân ái", cùng Shinhan Life viết tiếp những câu chuyện đẹp về sự sẻ chia trong dịp Tết đến Xuân về.

Sự kiện "Moli du xuân - Đón Tết cùng Shinhan Life" sẽ mở cửa tự do từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối trong hai ngày 10 và 11/01/2026 (thứ Bảy và Chủ Nhật). Hãy cùng gia đình lên lịch đến SC VivoCity cuối tuần này để vừa tận hưởng không khí lễ hội, vừa cùng nhau lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ bên những người thân yêu.