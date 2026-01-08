PVcomBank tiên phong mở rộng thanh toán nghĩa vụ tài chính đất đai trực tuyến trên ứng dụng eTax Mobile

Trong lộ trình mở rộng hệ sinh thái thanh toán dịch vụ công, PVcomBank là một trong những ngân hàng tiên phong kết nối với ứng dụng eTax Mobile của Cục Thuế, qua đó mở rộng hình thức thanh toán nghĩa vụ tài chính (NVTC) đất đai theo phương thức trực tuyến. Việc triển khai không chỉ góp phần đa dạng hóa kênh nộp ngân sách nhà nước, mà còn khẳng định vai trò chủ động của PVcomBank trong kết nối hạ tầng thanh toán giữa ngân hàng và các nền tảng dịch vụ công.

Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, PVcomBank vừa công bố tích hợp thành công tính năng thanh toán nghĩa vụ tài chính (NVTC) đất đai trên ứng dụng eTax Mobile, mang đến giải pháp nộp thuế tiện lợi và hiệu quả cho người dân. Động thái này không chỉ thể hiện nỗ lực của Ngân hàng trong việc đồng hành cùng chủ trương số hóa của Chính phủ, mà còn giải quyết triệt để những bất cập trong quy trình nộp thuế truyền thống.

Thay vì phải trực tiếp đến cơ quan thuế, chuẩn bị hồ sơ giấy tờ phức tạp và thực hiện nhiều bước đối chiếu thủ công, người dân nay có thể thực hiện thanh toán NVTC đất đai một cách chủ động ngay trên ứng dụng eTax Mobile, bằng tài khoản PVcomBank. Toàn bộ giao dịch được xác thực, xử lý và đối soát tự động, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và thông suốt, góp phần quan trọng vào việc hiện đại hóa quy trình thu ngân sách.

Điểm nổi bật của tính năng này nằm ở khả năng đáp ứng linh hoạt nhiều tình huống thực tế. Người nộp thuế có thể lựa chọn hình thức nộp theo mã hồ sơ hoặc không cần mã hồ sơ, tùy thuộc vào thông tin sẵn có, qua đó giúp quá trình hoàn thiện thủ tục hành chính về đất đai trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Với mã hồ sơ, việc tra cứu và thanh toán được thực hiện nhanh chóng. Trường hợp không có mã hồ sơ, người dân vẫn có thể thực hiện nghĩa vụ tài chính dựa trên thông tin định danh, thể hiện tính chủ động và giảm thiểu phụ thuộc vào thủ tục giấy tờ.

Không chỉ mang lại lợi ích cho người nộp thuế, sự hợp tác giữa PVcomBank và eTax Mobile còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách. Dữ liệu được kết nối và đồng bộ giữa ngân hàng và cơ quan thuế, đảm bảo quy trình xử lý thống nhất, đồng thời hỗ trợ công tác theo dõi, đối soát và quản lý thông tin thu ngân sách một cách chính xác, kịp thời.

Chia sẻ về việc triển khai tính năng nghiệp vụ mới này, đại diện PVcomBank cho biết: "PVcomBank mong muốn mang đến cho người dân một trải nghiệm nộp thuế liền mạch và hiệu quả thông qua việc tích hợp trên eTax Mobile. Bước đi này thể hiện tầm nhìn của PVcomBank trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ số, đồng hành cùng Chính phủ xây dựng một nền tài chính công hiện đại và minh bạch”.

Trước đó, PVcomBank đã chính thức triển khai tính năng nộp thuế trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng số PVConnect, cho phép khách hàng cá nhân chủ động tra cứu và thực hiện nghĩa vụ thuế cho bản thân hoặc cho người khác một cách nhanh chóng, an toàn và thuận tiện. Việc tiếp tục mở rộng kết nối tài khoản PVcomBank trên eTax Mobile mang đến thêm lựa chọn linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và thói quen sử dụng các nền tảng số khác nhau.

Trong thời gian tới, PVcomBank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực thanh toán dịch vụ công, thông qua việc liên tục cập nhật, phát triển các giải pháp tài chính số an toàn, tiện lợi và dễ dàng tiếp cận, góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục tài chính với Nhà nước.