Kinh tế

Google News

Người ôm vàng vội vã chốt lời

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 8/1 khi nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời sau chuỗi tăng giá gần đây. Tuy nhiên, đà giảm phần nào được thu hẹp nhờ các số liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự báo, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Cụ thể, vàng giao ngay có thời điểm giảm tới 1,7% trước khi khép phiên giảm 0,9%, xuống 4.445,32 USD/ounce vào sáng 8/1. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 2 tại Mỹ chốt phiên giảm 0,7%, còn 4.462,50 USD/ounce.

Theo ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, diễn biến giảm giá chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời sau đợt tăng mạnh vừa qua. Dù vậy, ông cho rằng các tín hiệu suy yếu từ thị trường lao động Mỹ vẫn đang hỗ trợ triển vọng giá vàng trong trung hạn, khi làm gia tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất.

gold-gty-gmh-250902-1756829269435-hpmain-16x9-11zon-1.jpg
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 8/1 khi nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời sau chuỗi tăng giá gần đây. Ảnh: ABC News.

Đáng chú ý, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua thêm vàng tháng thứ 14 liên tiếp trong tháng 12, cho thấy nhu cầu vàng vật chất từ châu Á vẫn duy trì ở mức cao. Theo các chuyên gia, lực mua bền bỉ từ khu vực này là một trong những yếu tố quan trọng nâng đỡ giá vàng trong thời gian qua.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm mạnh 4,1% xuống 77,93 USD/ounce. HSBC đã nâng dự báo giá bạc năm 2026 lên 68,25 USD/ounce nhưng cảnh báo rủi ro biến động lớn khi nguồn cung dần được cải thiện. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cũng lưu ý lượng tồn kho mỏng tại London có thể gây ra những đợt biến động giá mạnh và các cú tăng do “siết” nguồn cung, trước khi đảo chiều.

Bạch kim giao ngay giảm 6,5% xuống 2.285,75 USD/ounce, trong khi palladium mất 5,2%, giao dịch quanh mức 1.727,40 USD/ounce.

Hồng Nhung
Reuters
