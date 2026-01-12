Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bổ nhiệm Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Luân Dũng
TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Vượng - Trợ lý ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tiếp tục làm Trợ lý ông Đỗ Văn Chiến trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Ông Đỗ Văn Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Trong thời gian giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, ông Nguyễn Đình Vượng tiếp tục hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Nghị quyết nêu rõ, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Nguyễn Đình Vượng theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành (8/1).

Đầu tháng 11/2025, ông Đỗ Văn Chiến được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 10/11/2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Luân Dũng
