Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở Đồng Tháp và Quảng Ngãi

TPO - Ngày 12/1, tại Quảng Ngãi và Đồng Tháp diễn ra Hội nghị công bố các quyết định về việc điều động, chỉ định, bổ nhiệm cán bộ.

Quảng Ngãi có tân Giám đốc Sở Tài chính

Chiều 12/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Tạ Công Dũng đã công bố Quyết định số 36/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính giữ chức Giám đốc Sở Tài chính trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 10/1/2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chúc mừng ông Nguyễn Văn Trọng được tín nhiệm, phân công giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Sở Tài chính trong công tác tham mưu lĩnh vực tài chính - kế hoạch, ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính cho ông Nguyễn Văn Trọng.

Trên cương vị công tác mới, ông Giang đề nghị tân Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức đơn vị. Đồng thời chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh liên quan đến tài chính - kế hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Văn Trọng (SN 1975, quê ở xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), trình độ Kỹ sư Xây dựng cầu đường, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở KH&ĐT; Giám đốc Sở Tài chính sau khi Sở KH&ĐT và Sở Tài chính hợp nhất; Phó Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính khi tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và Kon Tum (cũ) hợp nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Thanh Hoài.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã công bố Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hoài - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 12/1/2026.

Ông Nguyễn Thanh Hoài sinh năm 1981, là cử nhân Hành chính học, thạc sĩ Hành chính công; trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, ông từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về công tác cán bộ

Ngày 12/1, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Hơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng được Tỉnh ủy điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Mỹ Ngãi, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Trần Thanh Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp trao quyết định cho ông Nguyễn Hoàng Hơn. Ảnh: Phương Nga

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoàng Hơn - tân Phó Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Ngãi hứa, sẽ nỗ lực xây dựng tập thể phường Mỹ Ngãi đoàn kết, tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, cơ sở hạ tầng đồng bộ, khang trang; quan tâm đến công tác an sinh xã hội, xây dựng Đảng, đưa phường Mỹ Ngãi phát triển bền vững.

Ông Trần Thanh Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp mong muốn, ông Nguyễn Hoàng Hơn phát huy năng lực, sở trường, trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng cùng Đảng uỷ, UBND phường xây dựng Mỹ Ngãi hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh Đồng Tháp trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.