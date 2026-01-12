Bộ đội Biên phòng lấy thân mình làm ‘lá chắn sống’ bảo vệ nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ kép

TPO - Theo Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Vũ Trung Kiên, trong ứng phó thiên tai và thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, những người lính quân hàm xanh đã không quản hiểm nguy, gian khổ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép.

Chiều 12/1, tại Hà Nội và 30 điểm cầu trong toàn lực lượng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch triển khai các biện pháp cấp bách giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ và thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.

﻿ Quang cảnh hội nghị.

Theo Bộ Tư lệnh BĐBP, năm 2025, các tỉnh Trung Bộ chịu tác động trực tiếp của cơn bão số 13 và các đợt mưa lớn do hoàn lưu sau các cơn bão, gây nhiều vụ sạt lở đất, ngập úng sâu ở nhiều địa phương.

Đặc biệt, các đợt mưa lũ vượt mốc lịch sử tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã gây hậu quả rất nặng nề về người, tài sản, các công trình, hạ tầng của Nhà nước và địa phương.

Vượt hiểm nguy giúp dân

Trước tình hình trên, BĐBP đã phối hợp với địa phương và lực lượng chức năng thông báo, hướng dẫn cho hơn 233 nghìn lượt phương tiện và hơn 1 triệu lượt người di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

BĐBP từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Hải đoàn Biên phòng 48, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã điều động trên 17.700 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 1.988 lượt phương tiện và 3 chó nghiệp vụ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong đó, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã tìm kiếm được một thi thể nạn nhân bị vùi lấp, cứu vớt an toàn một người dân, hỗ trợ di dời 5.800 hộ/18.682 khẩu đến nơi an toàn, tham gia sửa chữa, dọn vệ sinh 60 điểm trường học, 8 cơ sở y tế, 921 nhà dân ngay sau mưa lũ, tham gia cứu kéo an toàn 8 phương tiện bị trôi dạt, trục vớt 40 phương tiện bị chìm đắm do mưa lũ.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chủ trì hội nghị. Ảnh: Nguyễn Minh

Các đơn vị BĐBP đón 314 lượt người dân vào đơn vị tránh trú và bảo đảm nơi ăn nghỉ; phối hợp với địa phương, lực lượng chức năng tổ chức hỗ trợ, tiếp nhận, vận chuyển trên 1.250 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm và trên 85 nghìn suất quà cấp phát cho các hộ dân bị cô lập, thiệt hại do mưa lũ.

Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức thăm hỏi, tặng 288 suất quà trị giá 684 triệu đồng cho các đơn vị BĐBP và nhân dân ở khu vực biên giới; kịp thời xuất cấp bảo đảm 4 tấn vật chất hậu cần cho các đơn vị.

BĐBP các tỉnh, thành phố cũng đã tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ nhân dân và các địa phương trên 30 tỷ đồng; nhận 2 cháu nhỏ ở Đà Nẵng làm con nuôi Đồn Biên phòng khi bố mẹ 2 cháu thiệt mạng do sạt lở đất...

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng phát động, các đơn vị BĐBP từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng đã đồng loạt triển khai, thành lập 25 tổ thợ xây, thợ mộc, đóng góp gần 5.400 ngày công tham gia xây dựng mới và sửa chữa 35 căn nhà, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, kịp đón Tết Nguyên đán 2026.

“Lá chắn sống” bảo vệ nhân dân

Tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh BĐBP, khẳng định trong những thời điểm đó, lực lượng quân hàm xanh đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kép: vừa quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, duy trì thực thi pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới; vừa triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn rất hiệu quả.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Theo Trung tướng Vũ Trung Kiên, BĐBP đã theo dõi sát, nắm, đánh giá dự báo diễn biến tình hình các hình thái thời tiết, khí hậu một cách kịp thời để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống; huy động tổng thể sức mạnh của lực lượng, phương tiện, biện pháp vào cuộc với 100% cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị.

“Phản ứng xử lý của chúng ta rất nhanh chóng, linh hoạt. Nhiều đồng chí lấy chính bản thân mình làm ‘lá chắn sống’ để bảo vệ nhân dân; lấy chính doanh trại của các đơn vị để bảo vệ tài sản của chính quyền và nhân dân ở khu vực biên giới”, Tư lệnh Vũ Trung Kiên nói.

Trong khi giúp đỡ nhân dân, có quân nhân Biên phòng bị thương song vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải dùng bàn tay để đào bới, tìm tài sản rồi tìm nạn nhân do mưa lũ, sạt lở; nhiều đơn vị đưa đồng bào vào trú ngụ, nhường cơm sẻ áo để người dân không bị đói, bị rét.

“Ngay sau mưa lũ thì chúng ta đã có những biện pháp xử lý các dịch bệnh, dọn dẹp, khôi phục ngay các hoạt động sản xuất, ổn định đời sống nhân dân để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội. Còn trên các tuyến biên giới, hoạt động lưu thông biên giới đã trở lại một cách bình thường. Đây là sự nỗ lực của tất cả cán bộ, chiến sĩ”, Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, trao thưởng các cá nhân xuất sắc.

Nói về “Chiến dịch Quang Trung”, Trung tướng Vũ Trung Kiên cho biết, lực lượng Biên phòng đã quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Phan Văn Giang.

Cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị BĐBP đã làm cả ngày, xuyên đêm, không có giờ nghỉ, ngày nghỉ trên “tất cả các công trường” và đều hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này trước thời hạn.

“Qua triển khai các nhiệm vụ, các biện pháp, đã khẳng định dù là thời bình thì BĐBP vẫn thực hiện thắng lợi ba chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Làm ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống lực lượng BĐBP hai lần Anh hùng; được chính quyền, đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới tin tưởng, đánh giá cao”, Trung tướng Vũ Trung Kiên chia sẻ.