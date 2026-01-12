Người dân chia tay chiến sĩ hoàn thành 'Chiến dịch Quang Trung': Bộ đội đi rồi, nhớ lắm, thương lắm

Sáng 12/1, tại xã Hòa Thịnh, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tổng kết và tiễn lực lượng quân đội hoàn thành sứ mệnh giúp dân xây dựng nhà ở sau lũ dữ.

Từ sáng sớm, dọc con đường dẫn ra khỏi xã Hòa Thịnh, hàng trăm người dân xếp hàng ngay ngắn, tay ôm hoa tươi chờ tiễn các chiến sĩ. Nhiều cụ già, em nhỏ không cầm được nước mắt khi nhìn đoàn xe chở chiến sĩ chuẩn bị lăn bánh.

Cầm chặt tay người chiến sĩ trẻ đã giúp gia đình dựng lại nhà sau lũ dữ, chị Trần Thị Nga nghẹn ngào: "Lũ quét sạch tất cả. Cứ tưởng năm nay mất Tết. Nhờ bộ đội mà gia đình tôi có nhà mới vững chãi. Giờ các chú đi rồi, nhớ lắm, thương lắm!"

Người dân xúc động chia tay các chiến sĩ. Ảnh: CTV Nam Trang.

Đại tá Cao Văn Mười – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 cho biết, xác định giúp dân là "mệnh lệnh từ trái tim", từ ngày 1/12/2025 đến nay, hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đã về 13 xã, phường xung yếu nhất của Đắk Lắk.

Vượt qua điều kiện khắc nghiệt, các đơn vị đã xác lập một kỷ lục về tiến độ và chất lượng: 331 mái ấm bị sập hoàn toàn được xây mới thần tốc, 90 ngôi nhà hư hỏng nặng được sửa chữa kiên cố, khơi thông hơn 63km kênh mương thủy lợi và giao thông nông thôn.

Những người lính còn dọn dẹp vệ sinh trường học, trạm y tế và đường làng ngõ xóm. Trong quá trình dọn dẹp bùn đất, các chiến sĩ đã phát hiện và trao trả tận tay người dân nhiều tài sản quý gồm vàng và tiền mặt, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời bình.

Bộ đội lên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp dân sau bão lũ. Ảnh: Nam Trang.

Đại tá Cao Văn Mười – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 khẳng định, "Chiến dịch Quang Trung" là minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết. Những ngôi nhà mới với mức đầu tư 170 triệu đồng/căn không chỉ xua tan nỗi lo âu mà còn gieo mầm hy vọng, tiếp thêm động lực để bà con vững vàng xây dựng tương lai.

“Chiến dịch đã khép lại, nhưng dấu ấn tình người và những mái ấm kiên cố sẽ mãi khắc sâu. Đó là chiến thắng vang dội nhất, là niềm tự hào của mỗi chúng ta”, đại tá Mười nhấn mạnh.

Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", tính đến ngày 12/1, toàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất sửa chữa 100% số nhà bị hư hỏng (gồm 5.455 căn nhà tốc mái và 892 căn nhà hư hỏng nặng), đảm bảo người dân ổn định cuộc sống sớm hơn dự kiến. Riêng với 606 hộ thuộc diện xây mới do nhà bị sập, đổ hoàn toàn, hiện đã có 529 căn "chìa khóa trao tay".

Dù đối mặt với "áp lực kép" từ khối lượng công việc khổng lồ và điều kiện thời tiết cuối năm mưa nhiều bất lợi, các lực lượng quân đội, chính quyền và nhân dân địa phương vẫn đang nỗ lực xuyên đêm để hoàn thành 77 căn nhà còn lại trước ngày 15/1/2026. Tinh thần quyết liệt này không chỉ giúp hoàn thành kế hoạch đề ra mà còn mang lại niềm vui an cư cho hàng nghìn hộ dân nghèo ngay trước thềm năm mới.