Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Người dân chia tay chiến sĩ hoàn thành 'Chiến dịch Quang Trung': Bộ đội đi rồi, nhớ lắm, thương lắm

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ sáng sớm, dọc con đường dẫn ra khỏi xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), hàng trăm người dân xếp hàng ngay ngắn, tay ôm hoa tươi chờ tiễn các chiến sĩ.

Sáng 12/1, tại xã Hòa Thịnh, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tổng kết và tiễn lực lượng quân đội hoàn thành sứ mệnh giúp dân xây dựng nhà ở sau lũ dữ.

Từ sáng sớm, dọc con đường dẫn ra khỏi xã Hòa Thịnh, hàng trăm người dân xếp hàng ngay ngắn, tay ôm hoa tươi chờ tiễn các chiến sĩ. Nhiều cụ già, em nhỏ không cầm được nước mắt khi nhìn đoàn xe chở chiến sĩ chuẩn bị lăn bánh.

Cầm chặt tay người chiến sĩ trẻ đã giúp gia đình dựng lại nhà sau lũ dữ, chị Trần Thị Nga nghẹn ngào: "Lũ quét sạch tất cả. Cứ tưởng năm nay mất Tết. Nhờ bộ đội mà gia đình tôi có nhà mới vững chãi. Giờ các chú đi rồi, nhớ lắm, thương lắm!"

anh-tien-chao.jpg
Người dân xúc động chia tay các chiến sĩ. Ảnh: CTV Nam Trang.

Đại tá Cao Văn Mười – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 cho biết, xác định giúp dân là "mệnh lệnh từ trái tim", từ ngày 1/12/2025 đến nay, hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đã về 13 xã, phường xung yếu nhất của Đắk Lắk.

Vượt qua điều kiện khắc nghiệt, các đơn vị đã xác lập một kỷ lục về tiến độ và chất lượng: 331 mái ấm bị sập hoàn toàn được xây mới thần tốc, 90 ngôi nhà hư hỏng nặng được sửa chữa kiên cố, khơi thông hơn 63km kênh mương thủy lợi và giao thông nông thôn.

Những người lính còn dọn dẹp vệ sinh trường học, trạm y tế và đường làng ngõ xóm. Trong quá trình dọn dẹp bùn đất, các chiến sĩ đã phát hiện và trao trả tận tay người dân nhiều tài sản quý gồm vàng và tiền mặt, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời bình.

anh-cho.jpg
Bộ đội lên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp dân sau bão lũ. Ảnh: Nam Trang.

Đại tá Cao Văn Mười – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 khẳng định, "Chiến dịch Quang Trung" là minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết. Những ngôi nhà mới với mức đầu tư 170 triệu đồng/căn không chỉ xua tan nỗi lo âu mà còn gieo mầm hy vọng, tiếp thêm động lực để bà con vững vàng xây dựng tương lai.

Chiến dịch đã khép lại, nhưng dấu ấn tình người và những mái ấm kiên cố sẽ mãi khắc sâu. Đó là chiến thắng vang dội nhất, là niềm tự hào của mỗi chúng ta”, đại tá Mười nhấn mạnh.

Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", tính đến ngày 12/1, toàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất sửa chữa 100% số nhà bị hư hỏng (gồm 5.455 căn nhà tốc mái và 892 căn nhà hư hỏng nặng), đảm bảo người dân ổn định cuộc sống sớm hơn dự kiến. Riêng với 606 hộ thuộc diện xây mới do nhà bị sập, đổ hoàn toàn, hiện đã có 529 căn "chìa khóa trao tay".

Dù đối mặt với "áp lực kép" từ khối lượng công việc khổng lồ và điều kiện thời tiết cuối năm mưa nhiều bất lợi, các lực lượng quân đội, chính quyền và nhân dân địa phương vẫn đang nỗ lực xuyên đêm để hoàn thành 77 căn nhà còn lại trước ngày 15/1/2026. Tinh thần quyết liệt này không chỉ giúp hoàn thành kế hoạch đề ra mà còn mang lại niềm vui an cư cho hàng nghìn hộ dân nghèo ngay trước thềm năm mới.

Hồ Nam
#Quang Trung #quân đội #Đắk Lắk #xây nhà #tình quân dân #bộ đội Cụ Hồ #giúp dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục