Nga đẩy mạnh tiến công ở Zaporizhzhia

TPO - Giao tranh tại Huliaipole, vùng Zaporizhzhia, tiếp tục leo thang khi Nga đẩy mạnh các mũi tiến công từ nhiều hướng. Moscow được cho là đang tìm cách mở rộng kiểm soát tại Zaporizhzhia nhằm phân tán lực lượng Ukraine và tạo sức ép trong các cuộc đàm phán.

Lực lượng Phòng vệ Ukraine cho biết giao tranh ở Huliaipole (Zaporizhzhia) vẫn đang tiếp diễn, mặc dù thành phố này trên thực tế đã trở thành "vùng xám" rộng lớn. Đồng thời, lực lượng Nga cũng đang tiến hành các hoạt động tấn công ở phía bắc thành phố bắt đầu từ khu vực giáp ranh với biên giới hành chính vùng Donetsk và tiến về phía tây. Các khu định cư Priluky, Varvarivka và Dobropillia tại Zaporizhzhia hiện nằm trong phạm vi giao tranh.

Ngoài ra, Nga còn hoạt động mạnh tại hai hướng khác ở Zaporizhzhia, tìm cách tiến công từ phía nam lên phía bắc tại các khu vực Verbove - Orikhiv, cũng như Stepnohirsk - Prymorsk (gần khu vực từng là hồ chứa Kakhovka).

Lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành các cuộc phản công. (Ảnh: Getty Images)

Theo các nguồn tin từ RBC-Ukraine, kế hoạch tổng thể của Nga tại Zaporizhzhia là từ Prymorsk tiến dọc theo sông Konka về phía Komyshuvakha, nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế dẫn đến Orikhiv. Song song với đó, lực lượng Nga sẽ tiếp cận khu vực phòng thủ Orikhiv từ hướng đông bắc, xuất phát từ Huliaipole, trước khi mở cuộc tấn công vào Orikhiv từ nhiều hướng. Sau đó, lực lượng Nga muốn tiến gần thành phố Zaporizhzhia từ phía đông nam.

Theo nguồn tin, một chiến dịch như vậy sẽ đòi hỏi lực lượng và nguồn lực đáng kể từ Moscow. Trong bối cảnh Nga vẫn ưu tiên mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk, khả năng triển khai đồng thời tất cả các kế hoạch này là không cao.

Hiện tại, việc mở rộng lãnh thổ ở vùng Zaporizhzhia được xem là ưu tiên thứ hai của Nga. Chiến dịch này chủ yếu nhằm phân tán lực lượng Ukraine và tạo thêm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán.

Trong số các điểm nóng hiện nay, Huliaipole vẫn là một trong những khu vực giao tranh ác liệt nhất. Theo quân đội Ukraine, lực lượng Nga đang tiến vào thành phố từ hướng tây bắc đến tây nam. Quân đội Ukraine triển khai khắp thành phố, tìm cách cắt đứt tuyến tiếp tế của đối phương và ngăn chặn việc đưa thêm quân tiếp viện vào khu vực.

Trước đó, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine, ông Vladyslav Voloshyn, cho biết Nga hiện chưa thể triển khai các nhóm quân tập trung quy mô lớn vào Huliaipole.