Giữ gìn, phát huy giá trị công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là mệnh lệnh từ trái tim

TPO - Theo Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, giữ gìn và phát huy giá trị công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ mà là trách nhiệm chính trị, là tình cảm thiêng liêng, là mệnh lệnh từ trái tim đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ và mỗi người dân Việt Nam.

Sáng 12/1, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” (Đề án 4144).

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Chính ủy Bộ Tư lệnh (BTL) Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua, Đề án 4144 đã được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, nền nếp, thường xuyên, rộng khắp, luôn có sự đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện, ngày càng đạt hiệu quả thiết thực.

Kết quả của Đề án trực tiếp góp phần làm sâu sắc hơn giá trị, tầm vóc của công trình văn hóa, lịch sử; thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu nặng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; đấu tranh, phản bác hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đề án còn góp phần củng cố niềm tin và cổ vũ, động viên mạnh mẽ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong giai đoạn 2021-2025, BTL Lăng đã phối hợp tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo hơn 8 triệu lượt đồng bào và khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, sinh hoạt chính trị, văn hóa tại khu vực Lăng và Khu Di tích K9.

Trong đó đã đón 44 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 58 đoàn nguyên thủ các quốc gia (tăng 31,8% so với cùng thời gian trước khi thực hiện Đề án); gần 200 đoàn Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người có công với cách mạng; đón tiếp, phục vụ gần 1.500 đoàn sinh hoạt chính trị (tăng trên 45%).

Tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, khẳng định Đề án là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa đặc biệt sâu sắc, góp phần làm nổi bật và lan tỏa giá trị bền vững của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng thiêng liêng của lòng trung hiếu, niềm tin son sắt của nhân dân với Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Việc tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà là nhiệm vụ đặc biệt, có ý nghĩa trực tiếp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và bồi đắp niềm tin, sức mạnh chính trị, tinh thần của dân tộc.

Theo Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, hội nghị đã thống nhất đề nghị với Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 4144 trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cũng lưu ý, cần tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền để phù hợp với từng đối tượng, từng không gian tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", giữa tuyên truyền và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, lực lượng đối ngoại quốc phòng, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ công tác đón tiếp phục vụ với công tác tuyên truyền; xây dựng và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ bên Lăng Bác”, góp phần khẳng định và tôn vinh giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, tạo ấn tượng sâu sắc trong nhân dân và bạn bè quốc tế.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng lưu ý, cần gắn công tác tuyên truyền với việc tổ chức các sự kiện chính trị của đất nước, của Quân đội và các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại; tạo thành những vệt tuyên truyền tập trung, liên tục, có chiều sâu, nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa để nâng cao hiệu quả...

