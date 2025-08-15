Để Lăng Bác mãi mãi là không gian thiêng liêng, hun đúc lòng yêu nước

TPO - Theo Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang nỗ lực để đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt, để Lăng Bác mãi mãi là không gian thiêng liêng, nơi bồi đắp, hun đúc lòng yêu nước, chí anh hùng và các phẩm chất tốt đẹp của các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Sáng 15/8, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (29/8/1975 - 29/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Tham dự chương trình có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương và khách quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/8/1975 - 29/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Không gian thiêng liêng trường tồn cùng lịch sử cách mạng vẻ vang

Trong diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Phạm Hải Trung - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ôn lại chặng đường 50 năm quản lý vận hành Công trình Lăng và đón tiếp đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác.

Theo Thiếu tướng Phạm Hải Trung, quá trình xây dựng và trưởng thành của đơn vị là quá trình phấn đấu kiên trì, bền bỉ, vượt qua nhiều khó khăn thách thức.

Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, thiếu thốn cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Đoàn 69 (đơn vị tiền thân của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã sát cánh cùng với chuyên gia Liên Xô vượt qua biết bao thử thách khắc nghiệt của chiến tranh và lũ lụt, lập nên những chiến công thầm lặng, 6 lần di chuyển thi hài Bác thành công, bảo quản giữ gìn và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Song song với nhiệm vụ y tế, đơn vị đã chú trọng vươn lên từng bước làm chủ hoàn toàn hệ thống thiết bị kỹ thuật của công trình Lăng và các công trình có liên quan.

Từ ngày mở cửa Lăng đến nay, đã đón tiếp hơn 70 triệu lượt người vào Lăng viếng Bác. Trong đó có hơn 10 triệu lượt khách nước ngoài của gần 200 nước và tổ chức quốc tế. Đón tiếp phục vụ hơn 3.500 buổi sinh hoạt chính trị, văn hoá tại Lăng Bác.

Đại biểu tham quan không gian trưng bày sách chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với những thành tích đã đạt được trong 50 năm qua, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý. Tiêu biểu là Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1980), Huân chương Quân công hạng Ba (năm 1983, 2019), Huân chương Quân công hạng nhất (năm 1984), Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1985, 2010), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2000), Danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới (năm 2004), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất (năm 2015), Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2018)...

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đơn vị, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước tặng phần thưởng cao quý Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất.

Thiếu tướng Phạm Hải Trung - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đọc diễn văn kỷ niệm tại chương trình.

“Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp bảo đảm cho đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân tin tưởng giao phó để Lăng Bác mãi mãi là không gian thiêng liêng, nơi bồi đắp, hun đúc lòng yêu nước, chí anh hùng và các phẩm chất tốt đẹp của các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau”, Thiếu tướng Phạm Hải Trung nói.

﻿ Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất tặng Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng những thành tích, sự trưởng thành, phát triển của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 50 năm qua.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống trong 50 năm qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn và tin tưởng, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là nơi hội tụ tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nêu cao ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, phát huy nội lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Bác, bảo đảm thận trọng, nghiêm cách, không để xảy ra sai sót.

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên giữ vững mối quan hệ truyền thống với các nhà khoa học y tế Liên bang Nga; mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các nhà khoa học trong nước nhằm tiếp thu kiến thức và học tập kinh nghiệm để làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vào năm 2030.

Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải tập trung cao nhất công tác chuẩn bị và phục vụ chu đáo, an toàn các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.