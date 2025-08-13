Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Chất lượng đào tạo là khả năng sẵn sàng chiến đấu

TPO - Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Học viện Quân y tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Từ ngày 12/8 đến 14/8, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Quân y lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự phiên khai mạc Đại hội (ngày 13/8).

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Quyết tâm vươn tầm về nghiên cứu y dược

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo”, Đại hội thể hiện ý chí, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo, điều trị, nghiên cứu y dược và y dược học quân sự hàng đầu của Việt Nam với một số chuyên ngành sâu, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, hội nhập ngày càng sâu rộng với quốc tế.

Trung tướng, PGS.TS Nghiêm Đức Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết về công tác giáo dục và đào tạo.

Đảng ủy Học viện đã tập trung chỉ đạo các bệnh viện, viện trực thuộc chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác khám, chữa bệnh góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, phục vụ tốt cho công tác đào tạo.

Trung tướng, PGS.TS Nghiêm Đức Thuận phát biểu khai mạc Đại hội.

Học viện đã làm tốt công tác giáo dục nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế; thực hiện tốt việc chuyển giao kỹ thuật gắn với đào tạo đội ngũ cán bộ của từng chuyên ngành.

Đảng ủy Học viện còn chủ động chỉ đạo rà soát, hoàn thiện xây dựng các quy trình về xét nghiệm, thủ thuật, kỹ thuật, phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị; chỉ tiêu khám, cấp cứu, thu dung điều trị và phục vụ nhiệm vụ đào tạo lâm sàng vượt 0,16% so với chỉ tiêu nghị quyết.

Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại được ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị; tập trung khai thác các nguồn lực, đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phát triển kỹ thuật hiện đại.

Phong trào nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, nhiều công trình, sản phẩm, sáng kiến, đề tài đạt giải cao, được cấp bằng độc quyền sáng chế và công nhận sở hữu trí tuệ, có nhiều sáng kiến hỗ trợ tích cực cho công tác đào tạo, chẩn đoán, điều trị.

Chú trọng nghiên cứu sản phẩm công nghệ, chiến lược

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái yêu cầu, để đạt mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy, chỉ huy Học viện Quân y tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục đào tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Học viện cần nhanh chóng vận dụng, ứng dụng các tiến bộ khoa học; chú trọng nghiên cứu sản phẩm công nghệ và sản phẩm chiến lược, áp dụng vào nghiên cứu, y học lâm sàng và y học quân sự; nâng cấp hệ thống hạ tầng, đặc biệt là ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, Học viện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”...

“Phấn đấu xây dựng Học viện thông minh, hiện đại và cơ bản đủ tiêu chí của trường đại học định hướng nghiên cứu, thuộc nhóm dẫn đầu quốc gia và khu vực về khối ngành sức khỏe; tăng cường quản lý, rèn luyện, xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học viên, sinh viên trở thành những thầy thuốc có tay nghề vững, phẩm chất tốt”, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái cùng đại biểu dự Đại hội tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm do Học viện Quân y nghiên cứu và sản xuất.

Đặc biệt, Học viện cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân; nghiên cứu triển khai ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật mới, phát triển y học quân sự mũi nhọn; có phương án tiếp nhận, hoàn thiện, chuyển giao một số kỹ thuật mới cho bệnh viện tuyến dưới.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng lưu ý, Học viện Quân y cần xây dựng Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội theo hướng hiện đại, là cơ sở đào tạo, khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ngang tầm quốc gia và khu vực.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Học viện cần nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị, phòng ngừa dịch bệnh thảm họa; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong Quân đội nghiên cứu, tính toán các yêu cầu phục vụ cho tác chiến để đưa vào xây dựng nội dung, giáo án, bài giảng phù hợp với tình hình chiến trường hiện đại, trong đó có cả vấn đề tâm lý.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Quân y nhiệm kỳ 2025-2030.