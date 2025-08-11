Xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng toàn quân hiện đại

TPO - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh, tại Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng).

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có Thượng tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Là dấu mốc quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển Bộ Tư lệnh 86 (BTL 86), Đại hội được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Phát triển”, với chủ đề “Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; BTL cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tác chiến không gian mạng và chuyển đổi số”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá, kết quả mà Đảng bộ và BTL 86 đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là toàn diện và có chiều sâu. BTL 86 luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Năm 2021, BTL 86 được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2024, được tặng cờ Thi đua của Chính phủ.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cho biết, những năm tới, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng đặt ra những yêu cầu mới cao hơn. Đây là những vấn đề rất mới, đòi hỏi phải có tư duy mới, đột phá mới, phải có cách tiếp cận mới và quyết liệt hơn rất nhiều để hoàn thành được nhiệm vụ.

Các đại biểu tại phiên khai mạc Đại hội.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị, Đảng bộ BTL 86 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Cùng với đó là các Chiến lược Quốc phòng; Chiến lược Quân sự Việt Nam; Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

Thứ trưởng Lê Huy Vịnh cũng lưu ý việc nâng cao khả năng dự báo, nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử trí có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giám sát chặt chẽ an toàn thông tin mạng máy tính quân sự; tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các đơn vị trong toàn quân, tổ chức kiểm tra bảo đảm an toàn hệ thống thông tin quân sự phục vụ quản lý, chỉ huy, điều hành ở các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường bồi dưỡng, huấn luyện chuyên sâu, tổ chức diễn tập đối kháng; lãnh đạo phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng toàn quân hiện đại.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng đó, BTL 86 cần tập trung nghiên cứu, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ưu tiên đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Bigdata), chuỗi khối (Blockchain), điện toán đám mây (Cloud computing), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR) phục vụ chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng…

Bên cạnh đó, BTL 86 cần tập trung đổi mới, từng bước đi vào chiều sâu công tác giáo dục chính trị, quản lý, định hướng tư tưởng. Quan tâm giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ BTL 86 trong sạch vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với việc thảo luận xây dựng văn kiện của Đảng bộ BTL 86, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị Đại hội dành thời gian thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Trung ương, dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đề xuất được nhiều giải pháp hiệu quả góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL 86, trình bày báo cáo chính trị.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ BTL 86 nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội.

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ BTL 86 nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm tiêu biểu.