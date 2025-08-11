Đại tướng Trịnh Văn Quyết và Trung tướng Vongsone Inpanphim hội đàm tại Hà Nội

TPO - Tại cuộc hội đàm với Trung tướng Vongsone Inpanphim -Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào, Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là nhiệm vụ rất quan trọng.

Nhận lời mời của Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Trung tướng Vongsone Inpanphim - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào và phu nhân đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 10/8 đến 14/8.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 11/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Trịnh Văn Quyết đã chủ trì lễ đón Trung tướng Vongsone Inpanphim cùng các thành viên đoàn công tác.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết đón Trung tướng Vongsone Inpanphim tới hội đàm tại trụ sở Bộ Quốc phòng, sáng 11/8.

Tại hội đàm sau lễ đón, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và Quân đội mỗi nước. Về vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Về hợp tác quốc phòng, thời gian qua, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã được ký kết, hai bên đã tích cực, chủ động triển khai các lĩnh vực hợp tác, đạt được nhiều kết quả thực chất. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và Nhân dân hai nước.

Cùng đó, hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được coi trọng. Các hình thức, cơ chế hợp tác như đối thoại chính sách quốc phòng, giao lưu sĩ quan trẻ; vấn đề hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngày càng đạt hiệu quả, thực chất. Công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được coi trọng, thúc đẩy...

Đại tướng Trịnh Văn Quyết và Trung tướng Vongsone Inpanphim duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam tại lễ đón.

Nhân dịp này, Đại tướng Trịnh Văn Quyết trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước Lào đã cử đoàn đại biểu cấp cao sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và cử khối quân nhân của QĐND Lào sang tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm; tích cực phối hợp triển khai việc xây dựng Tượng đài chiến sĩ QĐND Lào trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cũng trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Lào đã tiếp tục ủng hộ, cử khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam rất mong được đón tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào và Trung tướng Vongsone Inpanphim tham dự sự kiện này.

Cảm ơn Đại tướng Trịnh Văn Quyết đã đón đoàn với tinh thần trọng thị, thắm tình đồng chí anh em, Trung tướng Vongsone Inpanphim bày tỏ nhất trí cao với những trao đổi của Đại tướng Trịnh Văn Quyết tại hội đàm, nhất là những nội dung về kết quả hợp tác quốc phòng nói chung, hợp tác giữa hai Tổng cục Chính trị nói riêng.

Theo Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào, thời gian qua, hợp tác giữa hai bên đã đạt được hiệu quả thực chất và có bước phát triển mới, trong đó nhiều hoạt động tạo được sự lan tỏa về quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai Quân đội.

Trung tướng Vongsone Inpanphim trao biểu trưng tặng Đại tướng Trịnh Văn Quyết tại hội đàm.

Cũng tại hội đàm, Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là nhiệm vụ rất quan trọng, trong đó hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị là “linh hồn, mạch sống”, bảo đảm cho Quân đội mỗi nước thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND đề nghị, thời gian tới, hai bên tập trung vào một số nội dung trọng tâm hợp tác, như tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Tăng cường hợp tác về lĩnh vực báo chí, tuyên truyền, quản lý mạng xã hội thông qua trao đổi kinh nghiệm, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, cử chuyên gia sang giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Tích cực giao lưu, trao đổi đoàn các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế, mô hình hợp tác như giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu phụ nữ quân đội, kết nghĩa quân - dân, hội nghị thường niên giữa các quân khu, quân chủng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Vấn đề hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần được đặc biệt coi trọng, song song với việc tiếp tục phối hợp, chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh; phối hợp tổ chức thành công Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2025 tại Lào.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội đàm.



Trung tướng Vongsone Inpanphim phát biểu tại hội đàm.