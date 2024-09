Học viện Quân y biểu thị quyết tâm trước Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng

TPO - Theo Học viện Quân y, từ Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Học viện, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ và người lao động toàn Học viện biểu thị trước Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng tinh thần quyết tâm đưa phong trào TĐQT lên tầm cao mới.

Sáng 23/9, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024. Trung tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện Quân y.

Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) và phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024, chỉ ra nguyên nhân, rút ra một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động; xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp tiến hành công tác TĐKT và đẩy mạnh phong trào TĐQT của Học viện trong thời gian tới.

Đại hội cũng tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào TĐQT cùng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện công tác TĐKT và phong trào TĐQT của Học viện Quân y trong 5 năm qua.

Theo Học viện Quân y, 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới trong tiến hành công tác TĐKT và phong trào TĐQT.

Từ đó, tạo động lực to lớn, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ của Học viện; đồng thời, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và địa bàn an toàn.

Đặc biệt, phong trào TĐQT của Học viện luôn gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đem lại hiệu quả to lớn, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, tô thắm phẩm chất, truyền thống và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào TĐQT của Học viện Quân y những năm qua, đặc biệt là những tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại đại hội.

Trung tướng Phạm Trường Sơn khẳng định: “Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về thi đua ái quốc, Học viện đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân”.

Để phong trào TĐQT phát triển mạnh mẽ và có sức lan tỏa, Trung tướng Phạm Trường Sơn đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, hành động, làm cho tinh thần thi đua yêu nước thực sự trở thành ý thức và trách nhiệm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, người lao động.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và giảng viên, nhân viên, người lao động có phẩm chất chính trị, y đức, trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Học viện cần tăng cường hợp tác với các học viện, nhà trường, các cơ sở khoa học, các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị.

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng lưu ý, Học viện phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, ứng dụng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác đào tạo, quản lý, khám chữa bệnh. Tập trung xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và điều trị mang tầm khu vực và thế giới.

“Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tập trung xây dựng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có sức lan tỏa, thuyết phục. Tiến hành công tác khen thưởng bảo đảm thực chất, chính xác, kịp thời. Kết hợp công tác TĐKT với công tác cán bộ, quân lực, chính sách, kịp thời khích lệ các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Trung tướng Phạm Trường Sơn nhấn mạnh.

Giai đoạn 2019-2024, Học viện Quân y có gần 750 lượt tập thể, 8.430 lượt cá nhân được khen thưởng ở các cấp. Trong đó có một tập thể được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 28 lượt tập thể được tặng Huân chương Lao động và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 42 lượt tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ; hơn 900 lượt tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 129 lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân…