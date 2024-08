Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng Bộ đội Biên phòng sẽ xứng đáng với niềm tin yêu

TPO - Sáng 15/8, phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua Quyết thắng Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2019-2024, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến cho biết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng lực lượng Biên phòng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

Dự đại hội có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thái; Trung tướng Lê Đức Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP); Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Trung tướng Lê Đình Thương - Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Biên phòng cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Ngời sáng phẩm chất người lính quân hàm xanh

Theo Bộ Tư lệnh BĐBP, 5 năm qua, công tác Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) và phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của BĐBP đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành động lực to lớn, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Những năm qua, lực lượng quân hàm xanh luôn xung kích hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hướng trọng tâm về cơ sở; gắn kết chặt chẽ phong trào TĐQT với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương, tạo thành những cao trào hành động cách mạng, những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân không ngừng phấn đấu vươn lên.

Đây là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, sự hy sinh thầm lặng, tinh thần tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng, góp phần làm ngời sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Chiến sĩ quân hàm xanh” trong thời đại mới, với nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh ở các cấp.

Về phương hướng, mục tiêu trong 5 năm tới, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và thông tư, hướng dẫn của cấp trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT.

Bên cạnh đó, hướng mạnh phong trào TĐQT vào nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; phát huy cao độ tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, chiến sĩ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc mọi mặt công tác. Từ đó, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ BĐBP vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xứng đáng với niềm tin yêu

Biểu dương những thành tích của toàn lực lượng Biên phòng và 180 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024 được tuyên dương tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến khẳng định: hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ về thi đua ái quốc và quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm của Đảng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã luôn thực hiện tốt phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

“Trong 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác Biên phòng, có những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biến tích cực và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nói.

Phân tích những thuận lợi, khó khăn của tình hình thế giới và khu vực trong những năm tới, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu toàn lực lượng BĐBP nêu cao tinh thần “Đoàn kết, Kỷ cương, Chủ động, Sáng tạo, Quyết thắng”, đẩy mạnh phong trào TĐQT và thực hiện tốt một số nội dung.

Trong đó, BĐBP phải thực hiện thật tốt 3 chức năng cơ bản là quốc phòng - an ninh - đối ngoại; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp và thông lệ quốc tế; tăng cường đấu tranh, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm và các thách thức an ninh phi truyền thống...

Cùng đó, BĐBP cần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, thúc đẩy hợp tác, giao lưu, kết nghĩa giữa đơn vị và nhân dân hai bên biên giới; phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

“Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, BĐBP sẽ tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Đoàn kết, cảnh giác; liêm chính, kiệm cần; hoàn thành nhiệm vụ; khắc phục khó khăn; dũng cảm trước địch; vì nước quên thân; trung thành với Đảng; tận tụy với dân”, nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào TĐQT, lập nhiều chiến công, thành tích hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

Thông qua phong trào TĐQT, lực lượng BĐBP đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động (năm 2020 và năm 2021), Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 2024). Có 2 tập thể được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; 72 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công; 1.261 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 2 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động...