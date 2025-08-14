Luận giải về cơ quan tham mưu chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam

TPO - Với tài mưu lược, sáng tạo về nghệ thuật quân sự, nhất là nghệ thuật nắm địch, chỉ đạo chỉ huy, hiệp đồng tác chiến chiến lược, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã góp phần to lớn vào những thắng lợi vang dội của Quân đội ta nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung.

Ngày 14/8, tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo khoa học “Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng cùng đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại biểu lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng lịch sử và các nhà khoa học.

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025).

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh, ngày 7/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị thành lập BTTM.

Người chỉ rõ: “BTTM là cơ quan tham mưu quân sự cơ mật của đoàn thể, là cơ quan quan trọng của Quân đội, có nhiệm vụ: tổ chức, huấn luyện Quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ cách mạng”.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, 80 năm qua, với ý chí kiên cường, dũng cảm, mưu lược, sáng tạo, BTTM đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, tay sai phản động và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả; đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần viết nên trang sử vàng của QĐND và dân tộc Việt Nam anh hùng.

Hội thảo có sự tham dự của gần 500 đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định quá trình ra đời, phát triển của BTTM luôn gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, chiến thắng của QĐND Việt Nam.

“Với tài mưu lược, sáng tạo về nghệ thuật quân sự, nhất là nghệ thuật nắm địch, chỉ đạo chỉ huy, hiệp đồng tác chiến chiến lược, BTTM đã góp phần to lớn vào những thắng lợi vang dội của Quân đội ta nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung, xây đắp nên truyền thống: Trung thành - mưu lược, tận tụy - sáng tạo, đoàn kết - hiệp đồng, quyết chiến - quyết thắng”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ đường lối, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói chung và đối với BTTM nói riêng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo.

Phân tích, khẳng định và tôn vinh những chiến công oanh liệt, những đóng góp xuất sắc của BTTM trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; luận giải, làm sáng tỏ những vấn đề mới đặt ra đối với BTTM trong tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tham mưu, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện thắng lợi những chủ trương lớn của Đảng về nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham mưu xây dựng cơ quan quân sự địa phương và khu vực phòng thủ, thế trận phòng thủ quân khu và cả nước phù hợp với cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

﻿﻿ ﻿ ﻿ Các thành viên Đoàn chủ tịch phát biểu tại Hội thảo.

Theo Ban tổ chức, hội thảo một lần nữa khẳng định và làm sâu sắc hơn truyền thống anh hùng, sự nghiệp vẻ vang của BTTM. Thành công và bài học kinh nghiệm được đúc rút trong hội thảo có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là cơ sở, hành trang quan trọng để góp phần tiếp tục xây dựng BTTM cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Kết quả của hội thảo cũng là cơ sở quan trọng để các cơ quan tham mưu chiến lược tham khảo, vận dụng vào công tác nghiên cứu, tổng kết, dự báo tình hình, tham mưu các nội dung về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Cũng theo Ban tổ chức, hội thảo đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, có giá trị lý luận và thực tiễn hết sức sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp xây dựng QĐND Việt Nam nói chung, xây dựng BTTM vững mạnh nói riêng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

﻿ ﻿ Đại biểu dự hội thảo phát biểu tham luận.