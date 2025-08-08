Hội thảo khoa học về 80 năm của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

TPO - Chiều 8/8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc”.

Hội thảo khoa học "Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc", sẽ được tổ chức vào ngày 14/8 tới.

Hội thảo nhằm khẳng định và làm sáng tỏ đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, nhìn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; truyền thống anh hùng, sự nghiệp vẻ vang; những đóng góp xuất sắc của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thuỷ - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Tổng Tham mưu, phát biểu tại họp báo. Ảnh: Châu Linh

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (07/9/1945 - 07/9/2025), hội thảo khẳng định vị trí, vai trò, tầm vóc của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử để vận dụng xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược tinh, gọn, mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thông tin thêm về hội thảo, Đại tá, TS. Lê Thanh Bài - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, cho biết, Hội thảo sẽ được chia thành 3 phần chính.

Cụ thể, phần một là những vấn đề chung, gồm 19 bài của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương; các viện nghiên cứu.

Phần hai là Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phần ba của hội thảo là phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Các tham luận tập trung làm rõ bối cảnh lịch sử, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Khẳng định và tôn vinh những chiến công oanh liệt, thành tích vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đạt được qua các giai đoạn lịch sử.

Các tham luận cũng thể hiện rõ về sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu; sự phối hợp giữa Bộ Tổng Tham mưu với các cơ quan, đơn vị trong xây dựng quân đội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Châu Linh

Các nhà khoa học tham luận tại hội thảo sẽ phân tích sâu sắc hơn những kinh nghiệm và bài học lịch sử; các vấn đề có tính nguyên tắc, quy luật trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu nói chung; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu nói riêng, qua đó vận dụng, phát huy nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ quan chỉ huy - tham mưu chiến lược vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Nhân chứng phát biểu tại Hội thảo là Đại tướng Phạm Văn Trà – nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.