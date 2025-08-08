Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Hội thảo khoa học về 80 năm của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 8/8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc”.

Hội thảo khoa học "Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc", sẽ được tổ chức vào ngày 14/8 tới.

Hội thảo nhằm khẳng định và làm sáng tỏ đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, nhìn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; truyền thống anh hùng, sự nghiệp vẻ vang; những đóng góp xuất sắc của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

z6886339381291-68c3e2dee2f98f0c2701c3eecfdc54f6.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thuỷ - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Tổng Tham mưu, phát biểu tại họp báo. Ảnh: Châu Linh

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (07/9/1945 - 07/9/2025), hội thảo khẳng định vị trí, vai trò, tầm vóc của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử để vận dụng xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược tinh, gọn, mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thông tin thêm về hội thảo, Đại tá, TS. Lê Thanh Bài - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, cho biết, Hội thảo sẽ được chia thành 3 phần chính.

Cụ thể, phần một là những vấn đề chung, gồm 19 bài của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương; các viện nghiên cứu.

Phần hai là Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phần ba của hội thảo là phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Các tham luận tập trung làm rõ bối cảnh lịch sử, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Khẳng định và tôn vinh những chiến công oanh liệt, thành tích vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đạt được qua các giai đoạn lịch sử.

Các tham luận cũng thể hiện rõ về sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu; sự phối hợp giữa Bộ Tổng Tham mưu với các cơ quan, đơn vị trong xây dựng quân đội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

z6886339391210-509b0e48728628e00cd8ee4d01613732.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Châu Linh

Các nhà khoa học tham luận tại hội thảo sẽ phân tích sâu sắc hơn những kinh nghiệm và bài học lịch sử; các vấn đề có tính nguyên tắc, quy luật trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu nói chung; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu nói riêng, qua đó vận dụng, phát huy nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ quan chỉ huy - tham mưu chiến lược vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Nhân chứng phát biểu tại Hội thảo là Đại tướng Phạm Văn Trà – nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Châu Linh Châu Linh
#Bộ Tổng Tham mưu #Quân đội nhân dân #kỷ niệm 80 năm #tham mưu chiến lược #truyền thống quân đội #xây dựng quốc phòng #lịch sử quân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục