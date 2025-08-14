Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền: Nâng cao sức mạnh chiến đấu của Đặc công Việt Nam

TPO - Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Binh chủng Đặc công thường xuyên coi trọng xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Binh chủng Đặc công khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự phiên khai mạc có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội thể hiện khát vọng, ý chí, tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng Binh chủng Đặc công hiện đại.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn - Chính ủy Binh chủng Đặc công, cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Binh chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; giữ vững nguyên tắc, lãnh đạo, chỉ đạo Binh chủng hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủng lần thứ XI đề ra, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nhiệm kỳ 2025-2030, toàn Binh chủng sẽ phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Binh chủng cách mạng, chính quy, đặc biệt tinh nhuệ, hiện đại; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Binh chủng chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng Đặc công đáp ứng với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn - Chính ủy Binh chủng Đặc công, phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, phát huy truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời - Mưu trí táo bạo - Đánh hiểm thắng lớn”, nhiệm kỳ qua, cán bộ, chiến sĩ toàn Binh chủng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, trong bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ đặt ra đối với Binh chủng Đặc công tiếp tục có sự bổ sung, phát triển mới, đòi hỏi ngày càng cao.Đảng bộ Binh chủng Đặc công cần nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch đề ra của nhiệm kỳ 2025-2030.

Binh chủng phải tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; và các nghị quyết, chiến lược, đề án, luật về quân sự, quốc phòng, từ đó cụ thể hóa, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Binh chủng Đặc công phải lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả ba đột phá về xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phát huy giá trị “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Cùng với đó, thường xuyên coi trọng xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; đặc biệt mưu trí, dũng cảm, vững vàng trong mọi tình huống; có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ, trung thành của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham quan khu trưng bày tại Đại hội.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tham quan khu trưng bày tại Đại hội.