Ukraine công bố video tấn công hàng loạt giàn khoan dầu của Nga ở Biển Caspi

TPO - Ukraine cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở cung cấp nhiên liệu, hậu cần và yểm trợ trên không của quân đội Nga.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine hôm 11/1 cho biết, quân đội nước này đã tấn công ba giàn khoan thuộc sở hữu của công ty Lukoil (Nga) tại Biển Caspi, bao gồm: V. Filanovsky, Yuri Korchagin và Valery Grayfer.

Phía Ukraine cho biết đây là các cơ sở được cho là chuyên cung cấp nhiên liệu cho lực lượng vũ trang Nga, song không tiết lộ mức độ thiệt hại cụ thể.

Cùng ngày, các đơn vị Ukraine cũng tấn công một bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 của Nga tại khu vực Baranychevo, thuộc vùng Luhansk. Đây là hệ thống phòng không tầm trung có nhiệm vụ bảo vệ quân đội Nga trước những mối đe dọa từ trên không. Theo thông tin sơ bộ, các vụ nổ đã xảy ra tại vị trí của tổ hợp này sau cuộc tấn công.



Ngoài ra, một kho hậu cần của Tập đoàn quân số 49 Nga tại khu vực Novotroitsk, thuộc vùng Kherson cũng bị nhắm mục tiêu. Ukraine cho biết cuộc tấn công nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần và làm suy yếu khả năng tác chiến của lực lượng Nga trong khu vực.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này ngày 11/1 tuyên bố các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào khu công nghiệp quốc phòng của Ukraine, các cơ sở năng lượng và vận tải do quân đội Ukraine sử dụng, cũng như một số địa điểm triển khai tạm thời của binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội nước này đã phá hủy tổng cộng 670 máy bay, 283 trực thăng, 108.406 máy bay không người lái, 645 hệ thống tên lửa, 27.057 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.638 bệ phóng rocket đa nòng, 32.498 hệ thống pháo dã chiến và súng cối, cũng như 51.456 xe cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine.