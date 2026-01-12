Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Anh sẽ phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa mới cho Ukraine

Bình Giang

TPO - Chính phủ Anh cho biết nước này sẽ phát triển một loại tên lửa đạn đạo tấn công tầm xa mới dành cho Ukraine, nhằm hỗ trợ Kiev trong nỗ lực chống lại Nga.

screen-shot-2026-01-12-at-82638-am.png
Bộ trưởng Quốc phòng Anh trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, ngày 9/1. (Ảnh: Daily Mail)

Để thực hiện dự án mang tên Nightfall, Chính phủ Anh cho biết đã khởi động một cuộc đua để nhanh chóng phát triển các tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất, có khả năng mang đầu đạn nặng khoảng 200kg và đạt tầm bắn hơn 500km.

Bộ Quốc phòng Anh đang tìm kiếm các công ty ở nước này để thiết kế, phát triển và cung cấp 3 tên lửa thử nghiệm đầu tiên trong hợp đồng trị giá 9 triệu bảng.

Ca ngợi tiềm năng của loại vũ khí mới, Bộ trưởng Quốc phòng John Healey nói với báo The Sun: "Họ có thể bảo vệ các thành phố của mình bằng nhiều lớp phòng thủ và một phần bằng khả năng tấn công".

Bộ trưởng Healey đưa ra phát biểu này sau chuyến thăm Kiev. Trong chuyến đi, chuyến tàu của ông phải dừng khẩn cấp đúng vào lúc xảy ra một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

"Đó là khoảnh khắc nghiêm trọng và là lời nhắc nhở rõ ràng về mối đe doạ từ máy bay không người lái và tên lửa, khi người dân Ukraine đang chịu đựng điều kiện thời tiết dưới 0 độ C. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho điều này và quyết tâm trang bị vũ khí hiện đại nhất cho người dân Ukraine khi họ phản công", ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng tiết lộ, rằng London sẽ chi 200 triệu bảng để chuẩn bị cho việc triển khai quân đội Anh đến Ukraine sau khi Kiev đạt được lệnh ngừng bắn với Mátxcơva.

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Healey thảo luận với Tổng thống Volodymir Zelensky về kế hoạch triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine.

Số tiền này sẽ được dùng để nâng cấp phương tiện và hệ thống liên lạc, thiết bị chống máy bay không người lái và các thiết bị khác, nhằm đảm bảo quân đội sẵn sàng làm nhiệm vụ.

"Chúng tôi đang tăng cường đầu tư vào công tác chuẩn bị sau thông báo của thủ tướng trong tuần này, đảm bảo lực lượng vũ trang Anh sẵn sàng làm nhiệm vụ và lãnh đạo lực lượng đa quốc gia Ukraine, bởi vì một Ukraine an toàn đồng nghĩa với một Vương quốc Anh an toàn", ông Healey nói.

Sau cuộc gặp, ông Zelensky bày tỏ "biết ơn" sự hỗ trợ của Anh, cho rằng điều quan trọng trong khuôn khổ chấm dứt chiến sự phải là phản ứng rõ ràng từ các đồng minh nếu Nga có hành động quân sự một lần nữa trong tương lai.

Tuần trước, Thủ tướng Keir Starmer cam kết sẽ gửi quân đến Ukraine để tham gia "lực lượng trấn an" do Liên minh các nước sẵn sàng tổ chức.

Quy mô của lực lượng vẫn chưa được công bố. Theo một số bài báo, toàn bộ lực lượng sẽ gồm khoảng 15.000 người, trong đó Anh cung cấp một nửa.

Bình Giang
The Sun
#Ukraine #Anh #Tên lửa đạn đạo #Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine

