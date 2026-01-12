Tình báo Ukraine nói Nga đưa máy bay không người lái tầm hoạt động 1.000 km vào thực chiến

TPO - Ukraine cho biết lực lượng Nga lần đầu tiên triển khai máy bay không người lái Geran-5, được trang bị đầu đạn nặng 90 kg và có tầm bay lên đến 1.000 km, trong một cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine đầu năm 2026.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), trong một loạt các cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào Ukraine đầu năm 2026, quân đội Nga đã lần đầu tiên sử dụng một loại máy bay không người lái (UAV) mới có tên gọi Geran-5.

Máy bay không người lái Geran-5 của Nga. Ảnh: DIU

Về kích thước, Geran-5 lớn hơn đáng kể so với các phiên bản trước đó. UAV này dài khoảng 6 mét với sải cánh lên đến 5,5 mét, gần bằng kích thước tên lửa hành trình cỡ nhỏ. Không giống như các mẫu Geran trước đây dựa trên thiết kế cánh tam giác hoặc cánh bay, máy bay không người lái Geran-5 được chế tạo với cấu hình khí động học thông thường, cho thấy nỗ lực cải thiện độ ổn định, khả năng mang tải và hiệu suất bay.

Mặc dù có khung máy bay mới, nhưng hầu hết các hệ thống điện tử và linh kiện chính vẫn tương tự những UAV khác trong dòng Geran. Theo một số nguồn tin, máy bay không người lái này sử dụng hệ thống định vị vệ tinh Kometa 12 kênh, bộ phận theo dõi dựa trên máy vi tính Raspberry Pi và modem 3G/4G thương mại. Việc tiếp tục dựa vào các thiết bị điện tử dân dụng này cho thấy khả năng thích ứng của Nga trong bối cảnh bị phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt.

Hệ thống đẩy của UAV được cung cấp bởi động cơ phản lực Telefly, tương tự như động cơ được sử dụng trên máy bay không người lái Geran-3 nhưng có lực đẩy mạnh hơn. Việc chuyển sang động cơ phản lực mạnh hơn cho thấy nỗ lực của các kỹ sư Nga nhằm tăng tốc độ, tầm bay hoặc tải trọng, điều này có thể làm phức tạp việc đánh chặn so với các máy bay không người lái truyền thống.

Geran-5 có thể mang đầu đạn nặng 90 kg và có tầm hoạt động gần 1.000 km, điều này đồng nghĩa với việc nó có khả năng vươn tới bất kỳ điểm nào trong lãnh thổ Ukraine.

Theo nguồn tin, Nga được cho là đang nghiên cứu việc triển khai Geran-5 từ trên không, có thể từ máy bay tấn công Su-25. Điều này cho phép tăng tầm hoạt động và tính linh hoạt của máy bay không người lái, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng phóng trên mặt đất. Nó cũng cho phép lực lượng Nga phóng Geran-5 gần tiền tuyến hơn, rút ​​ngắn thời gian phản ứng của Ukraine.