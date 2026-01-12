Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Trung Quốc tiết lộ thông tin phiên bản mới của máy bay chiến đấu tàng hình J-20

Quỳnh Như

TPO - Nhân kỷ niệm 15 năm chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình J-20, truyền thông Trung Quốc đã công bố nhiều thông tin chi tiết về hai phiên bản nâng cấp mới là J-20A và J-20S, cho thấy sự phát triển liên tục của dòng máy bay chiến đấu thế hệ mới này.

J-20 là máy bay chiến đấu đa năng hạng nặng, tàng hình, một chỗ ngồi do Trung Quốc phát triển, được đánh giá cao về khả năng tấn công chính xác, nhận thức tình huống và tính cơ động cao. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), J-20A được xem là phiên bản nâng cấp toàn diện của J-20, đóng vai trò tiên phong trong các hoạt động không chiến tương lai.

j-20.jpg

Chuyên gia quân sự Zhang Xue Feng cho biết, về thiết kế bên ngoài, J-20A có phần nhô cao tại vị trí nối giữa buồng lái và thân máy bay. Trong khi phiên bản J-20 ban đầu có buồng lái cao nhằm mở rộng tầm quan sát cho phi công, thì trên J-20A buồng lái được thiết kế hòa quyện hơn với thân máy bay. Sự thay đổi này giúp giảm hiện tượng tách dòng khí phía sau buồng lái, từ đó giảm lực cản, đặc biệt có lợi cho bay và hành trình siêu âm.

Phần nhô cao phía sau buồng lái cũng tạo thêm không gian để lắp đặt các thiết bị, hệ thống mới, thậm chí có thể bổ sung thêm nhiên liệu. Theo ông Zhang, không gian mở rộng đồng nghĩa với việc nâng cao đáng kể năng lực tác chiến của máy bay.

Bên cạnh J-20A, Trung Quốc cũng giới thiệu J-20S, phiên bản tiêm kích tàng hình hạng nặng hai chỗ ngồi đầu tiên trên thế giới. Theo CCTV News, J-20S sở hữu khả năng chiếm ưu thế trên không ở tầm trung và tầm xa, tấn công chính xác các mục tiêu trên bộ và trên biển, đồng thời nổi bật về nhận thức tình huống, tác chiến điện tử, chỉ huy và kiểm soát chiến thuật. Máy bay còn có khả năng phối hợp tác chiến giữa phi công và máy bay không người lái.

Với một phi công bổ sung, J-20S có thể đảm nhiệm vai trò chỉ huy chiến thuật tiền tuyến. Ông Zhang mô tả, trong vai trò này, J-20S giống như một "tiền vệ kiến tạo trong bóng đá", vừa có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, vừa điều phối các phương tiện khác cùng tác chiến.

Phi công ngồi phía sau giúp việc điều khiển và phối hợp với máy bay không người lái trở nên chính xác và hiệu quả hơn, qua đó tối ưu hóa sức mạnh tổng thể của hệ thống chiến đấu.

Quỳnh Như
Global Times
#J-20 #J-20A #J-20S #máy bay chiến đấu #Trung Quốc #tàng hình #công nghệ hàng không #hàng không quân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục