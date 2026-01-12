Trung Quốc tiết lộ thông tin phiên bản mới của máy bay chiến đấu tàng hình J-20

TPO - Nhân kỷ niệm 15 năm chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình J-20, truyền thông Trung Quốc đã công bố nhiều thông tin chi tiết về hai phiên bản nâng cấp mới là J-20A và J-20S, cho thấy sự phát triển liên tục của dòng máy bay chiến đấu thế hệ mới này.

J-20 là máy bay chiến đấu đa năng hạng nặng, tàng hình, một chỗ ngồi do Trung Quốc phát triển, được đánh giá cao về khả năng tấn công chính xác, nhận thức tình huống và tính cơ động cao. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), J-20A được xem là phiên bản nâng cấp toàn diện của J-20, đóng vai trò tiên phong trong các hoạt động không chiến tương lai.

Chuyên gia quân sự Zhang Xue Feng cho biết, về thiết kế bên ngoài, J-20A có phần nhô cao tại vị trí nối giữa buồng lái và thân máy bay. Trong khi phiên bản J-20 ban đầu có buồng lái cao nhằm mở rộng tầm quan sát cho phi công, thì trên J-20A buồng lái được thiết kế hòa quyện hơn với thân máy bay. Sự thay đổi này giúp giảm hiện tượng tách dòng khí phía sau buồng lái, từ đó giảm lực cản, đặc biệt có lợi cho bay và hành trình siêu âm.

Phần nhô cao phía sau buồng lái cũng tạo thêm không gian để lắp đặt các thiết bị, hệ thống mới, thậm chí có thể bổ sung thêm nhiên liệu. Theo ông Zhang, không gian mở rộng đồng nghĩa với việc nâng cao đáng kể năng lực tác chiến của máy bay.

Bên cạnh J-20A, Trung Quốc cũng giới thiệu J-20S, phiên bản tiêm kích tàng hình hạng nặng hai chỗ ngồi đầu tiên trên thế giới. Theo CCTV News, J-20S sở hữu khả năng chiếm ưu thế trên không ở tầm trung và tầm xa, tấn công chính xác các mục tiêu trên bộ và trên biển, đồng thời nổi bật về nhận thức tình huống, tác chiến điện tử, chỉ huy và kiểm soát chiến thuật. Máy bay còn có khả năng phối hợp tác chiến giữa phi công và máy bay không người lái.

Với một phi công bổ sung, J-20S có thể đảm nhiệm vai trò chỉ huy chiến thuật tiền tuyến. Ông Zhang mô tả, trong vai trò này, J-20S giống như một "tiền vệ kiến tạo trong bóng đá", vừa có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, vừa điều phối các phương tiện khác cùng tác chiến.

Phi công ngồi phía sau giúp việc điều khiển và phối hợp với máy bay không người lái trở nên chính xác và hiệu quả hơn, qua đó tối ưu hóa sức mạnh tổng thể của hệ thống chiến đấu.