Nga tuyên bố bắn rơi máy bay F-16 ở Ukraine bằng 'lá chắn' S-300

Minh Hạnh

TPO - Một chỉ huy người Nga tuyên bố, khẩu đội phòng không S-300 của ông đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất và được các đồng minh phương Tây viện trợ cho Ukraine.

ukrainian-f-16-900x576.jpg
Máy bay F-16 mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. (Ảnh: Không quân Ukraine)

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh Russia-1 hôm 11/1, vị chỉ huy mang bí danh Sever nói với nhà báo Vladimir Solovyov rằng chiếc máy bay F-16 là “mục tiêu thú vị nhất” mà đơn vị của ông từng gặp.

Sever cho biết, khẩu đội S-300 của đơn vị ông đã bắn hai tên lửa về phía chiếc F-16. Tên lửa đầu tiên “gây hư hại” cho máy bay, còn tên lửa thứ hai “giáng đòn quyết định”.

“Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho chiến dịch này. Chúng tôi đã theo dõi và dự đoán. Đối thủ đã khoe khoang rằng những chiếc máy bay này bất khả xâm phạm. Nhưng thực tế, chúng vẫn bị bắn hạ như những chiếc máy bay khác”, Sever nói, nhưng không nêu rõ thời điểm vụ bắn hạ xảy ra.

Ukraine bắt đầu nhận máy bay F-16 vào tháng 8/2024 và kể từ đó đã xác nhận mất bốn chiếc máy bay trong chiến đấu.

Theo Business Insider, Ukraine đã nhận được 44 máy bay F-16 trong tổng số 87 chiếc mà các nước châu Âu cam kết sẽ viện trợ cho Kiev.

Minh Hạnh
