Có nguy cơ bị tấn công, Iran ra 'tối hậu thư' với Israel và Mỹ

TPO - Iran phản ứng gay gắt trước các đe dọa can thiệp của Mỹ, cảnh báo sẽ coi Israel cùng toàn bộ căn cứ, tàu chiến Mỹ là mục tiêu hợp pháp nếu bị tấn công.

Trong bối cảnh chính quyền Iran đang đối mặt với các cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 2022, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ can thiệp, cảnh báo các nhà lãnh đạo Iran không được sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình.

Tờ New York Times và Wall Street Journal ngày 10/1 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, nhiều quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump đã tiến hành các cuộc thảo luận sơ bộ về khả năng tấn công Iran nếu cần thiết, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Phát biểu trước Quốc hội ngày 11/1, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf nói rằng Mỹ “không nên tính toán sai lầm”.

“Trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi”, ông Qalibaf - cựu chỉ huy trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, nói.

Trong một cuộc điện đàm vào ngày 10/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được cho là đã thảo luận về khả năng Mỹ can thiệp vào Iran, theo một nguồn tin Israel.

Một quan chức Mỹ xác nhận ông Netanyahu và ông Rubio đã nói chuyện, nhưng không cho biết họ đã thảo luận về những chủ đề gì.

Theo Reuters, Israel hiện chưa đưa ra tín hiệu muốn can thiệp, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai đối thủ đang leo thang do những lo ngại của Israel về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Economist được đăng tải ngày 9/1, Thủ tướng Netanyahu nói rằng sẽ có những hậu quả khủng khiếp đối với Iran nếu nước này tấn công Israel.

Ba nguồn tin Israel, những người tham gia các cuộc tham vấn an ninh của Israel vào cuối tuần qua, cho biết nước này đang trong tình trạng báo động cao, nhưng không giải thích rõ điều đó có nghĩa là gì.

Israel và Iran đã giao tranh trong một cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6. Thời điểm đó, Mỹ cùng Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran. Iran đã trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ bằng cách bắn tên lửa vào một căn cứ không quân của Mỹ ở Qatar.

Các cuộc biểu tình nổ ra ở Iran vào ngày 28/12/2025 sau khi đồng tiền quốc gia sụp đổ dẫn đến giá lương thực và các mặt hàng thiết yếu khác tăng mạnh. Các cuộc biểu tình nhanh chóng leo thang và lan rộng, khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát, tấn công các cơ quan chính phủ ở Tehran và một số thành phố khác. Chính quyền đã cắt mạng Internet và điện thoại trên toàn quốc vào ngày 8/1 trong nỗ lực kiềm chế bạo lực.

Đỉnh điểm của tình trạng bất ổn xảy ra vào tối 8/1, khi ít nhất 11 thường dân, trong đó có một trẻ em, và một số sĩ quan cảnh sát, bao gồm cả công tố viên thành phố Esfarayen, thiệt mạng do hành động của những phần tử bạo loạn.

Đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng hình ảnh đám tang tại các thành phố phía tây Iran như Gachsaran và Yasuj dành cho những thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

Thị trưởng Tehran, Alireza Zakani, báo cáo rằng những người biểu tình quá khích đã đốt cháy 25 nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô, làm hư hại 26 ngân hàng, ba trung tâm y tế, 10 tòa nhà chính phủ, 48 xe cứu hỏa, 42 xe buýt và xe cứu thương, và 24 căn hộ. Chính quyền Iran gọi những phần tử bạo loạn là khủng bố, đổ lỗi cho Israel và Mỹ về tình trạng bất ổn này.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei lên án những lời đe dọa là “vô căn cứ”, nói rằng đất nước “sẽ không lùi bước trước những kẻ phá hoại”.