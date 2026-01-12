Số người chết trong biểu tình Iran tăng sốc, Mỹ tính phương án quân sự

TPO - Một tổ chức nhân quyền nói rằng hơn 500 người đã thiệt mạng trong làn sóng bất ổn tại Iran. Tehran đe dọa sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ nếu Tổng thống Donald Trump can thiệp để ủng hộ người biểu tình.

Người biểu tình đốt lửa trên đường phố Tehran. (Ảnh: Getty)

Giữa lúc lãnh đạo Iran đối mặt với làn sóng biểu tình lớn nhất kể từ năm 2022, ông Trump nhiều lần cảnh báo sẽ can thiệp nếu lực lượng an ninh sử dụng vũ lực với người biểu tình.

Tổ chức nhân quyền HRANA có trụ sở tại Mỹ cho biết họ đã xác minh cái chết của 490 người biểu tình và 48 nhân viên an ninh, cùng hơn 10.600 người bị bắt giữ chỉ trong 2 tuần bất ổn. Iran chưa công bố con số thương vong chính thức.

Ngày 11/1, một quan chức Mỹ nói với Reuters, rằng ông Trump dự kiến sẽ họp với các cố vấn cấp cao vào ngày 13/1, để thảo luận các lựa chọn với Iran. Báo Wall Street Journal đưa tin các phương án được cân nhắc bao gồm tấn công quân sự, sử dụng vũ khí mạng bí mật, mở rộng trừng phạt và hỗ trợ trực tuyến cho các nguồn tin chống chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo Washington không nên có “những tính toán sai lầm”.

“Hãy nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng (Israel), cũng như toàn bộ căn cứ và tàu thuyền của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi”, ông Qalibaf, cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran, tuyên bố.

Đợt biểu tình lần này nổ ra từ ngày 28/11/2025 do giá cả leo thang, sau đó mở rộng thành cuộc đấu tranh để phản đối giới giáo sĩ cầm quyền.

Chính quyền Iran cáo buộc Mỹ và Israel kích động bất ổn, và kêu gọi tổ chức một cuộc tuần hành trên toàn quốc vào ngày 12/1 để lên án “các hành động khủng bố do Mỹ và Israel dẫn dắt”, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Dòng chảy thông tin từ Iran đang bị gián đoạn do mất kết nối internet từ tuần trước.

Các đoạn video đăng trên mạng xã hội từ cuối tuần qua cho thấy đám đông lớn biểu tình trong đêm tối, vỗ tay và hô khẩu hiệu.

Hình ảnh từ thành phố Mashhad ở vùng đông bắc Iran cho thấy khói bốc lên trong đêm từ các đám cháy trên đường phố, những người biểu tình đeo mặt nạ và đường sá ngổn ngang mảnh vỡ. Một video khác còn cho thấy có những tiếng nổ.

Đài truyền hình nhà nước Iran chiếu hình ảnh hàng chục túi đựng thi thể đặt trên mặt đất tại phòng giám định pháp y Tehran, cho biết đó là nạn nhân của sự kiện do “những kẻ khủng bố có vũ trang” gây ra.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, ông bị sốc với các báo cáo về bạo lực và kêu gọi kiềm chế tối đa.

Ngày 12/1, giới chức Iran tuyên bố quốc tang 3 ngày “để tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh khi chống lại Mỹ và Israel”, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Ba nguồn tin Israel cho biết, Israel đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng Mỹ can thiệp.

Làn sóng bất ổn tại Iran xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang thể hiện sức mạnh của Mỹ trên trường quốc tế, sau khi chỉ đạo chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đe doạ giành quyền kiểm soát Greenland.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc Israel và Mỹ đứng sau làn sóng bất ổn, đưa “những kẻ khủng bố… đốt phá đền thờ Hồi giáo, tấn công ngân hàng và tài sản công cộng” của nước này.

“Các gia đình, tôi kêu gọi các vị: đừng để con em mình tham gia với những kẻ bạo loạn và khủng bố chặt đầu người khác và giết người”, Tổng thống Pezeshkian nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, đồng thời khẳng định chính phủ sẵn sàng lắng nghe người dân và giải quyết các vấn đề kinh tế.

Ngày 11/1, Iran triệu Đại sứ Anh tới Bộ Ngoại giao để phản đối những “phát biểu mang tính can thiệp” của Ngoại trưởng Anh, cũng như việc một người biểu tình tháo lá cờ Iran khỏi tòa nhà Đại sứ quán tại London và thay bằng kiểu cờ được sử dụng trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Bộ Ngoại giao Anh chưa phản hồi yêu cầu bình luận.