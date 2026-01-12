Anh và Đức tính chuyện thành lập lực lượng NATO ở Greenland

TPO - Một nhóm các quốc gia châu Âu do Anh và Đức dẫn đầu đang bàn bạc kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland, nhằm thể hiện với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng châu Âu coi trọng an ninh Bắc cực một cách nghiêm túc, Bloomberg đưa tin.

Một phần của Greenland. (Ảnh: AP)

Bài viết dẫn thông tin từ những người nắm được kế hoạch cho biết, Đức sẽ đề xuất thành lập một lực lượng chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để bảo vệ khu vực Bắc cực. Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi các đồng minh tăng cường hiện diện an ninh ở vùng cực Bắc và gần đây đã liên hệ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz để thảo luận về vấn đề này.

Cuộc đột kích của Mỹ để bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3/1 cũng như những lời lẽ gay gắt từ chính quyền Tổng thống Trump về khả năng sử dụng lực lượng quân sự để kiểm soát Greenland đã thôi thúc các nhà lãnh đạo châu Âu nhanh chóng xây dựng chiến lược.

Họ muốn chứng tỏ rằng châu Âu và NATO đang kiểm soát an ninh khu vực, nhằm làm suy yếu lập luận của ông Trump về việc chiếm đóng Greenland, các nguồn tin cho biết.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Marco Rubio trong tuần này, để nói về vấn đề Greenland và vai trò mà NATO có thể đóng góp vào sự ổn định của khu vực.

“Vì an ninh ở Bắc cực ngày càng trở nên quan trọng, tôi cũng muốn thảo luận trong chuyến đi này về cách chúng ta có thể cùng nhau gánh vác trách nhiệm tốt nhất trong NATO, tính đến những mâu thuẫn cũ và mới trong khu vực với Nga và Trung Quốc. Chúng tôi muốn cùng nhau thảo luận điều này trong NATO”, ông Wadephul tuyên bố ngày 11/1.

Dù ông Trump từ lâu đã nói đến chuyện sáp nhập Greenland vào Mỹ vì lý do an ninh quốc gia, nhưng hòn đảo tự trị này trở thành tâm điểm chú ý sau chiến dịch đột kích của Mỹ vào Venezuela.

Chiến dịch đó khiến các đồng minh của Mỹ lo ngại ông Trump sẵn sàng triển khai quân đội để đạt được các mục tiêu chính sách đối ngoại của mình. Lời lẽ gay gắt của tổng thống Mỹ về Greenland đã thúc đẩy một loạt hoạt động ngoại giao, khi giới chức châu Âu cố gắng hiểu ý định của ông.

Phát biểu về Greenland ngày 10/1, ông Trump nói với các phóng viên: “Tôi muốn đạt được một thỏa thuận, các bạn biết đấy, theo cách dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta không làm theo cách dễ dàng, chúng tôi sẽ làm theo cách khó khăn”.

Theo các nguồn tin, Đức sẽ đề xuất thành lập một phái bộ NATO có tên gọi “Lính canh Bắc cực”, để đảm bảo an ninh cho khu vực.

Trong khi đó, Đan Mạch vẫn hy vọng một chuyến đi ngoại giao tới Washington vào tuần tới có thể làm dịu bớt thái độ của Tổng thống Trump. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và đại diện Greenland Vivian Motzfeldt đang hướng tới việc sửa chữa những gì Copenhagen cho là sai sót về thực tế và những tuyên bố phóng đại đang chi phối cuộc tranh luận.

Trong khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không loại trừ việc sử dụng lực lượng quân sự để giành lấy hòn đảo Bắc cực, Ngoại trưởng Rubio nói với các nghị sĩ Mỹ rằng mục tiêu của Washington là mua Greenland chứ không can thiệp theo cách đe doạ tương lai của NATO.