Nhiều địa phương sớm về đích ‘Chiến dịch Quang Trung’

TPO - Sau hơn một tháng triển khai khẩn trương, “Chiến dịch Quang Trung” đã hoàn thành việc xây dựng, bàn giao hàng trăm căn nhà cho người dân vùng lũ tại các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và TP Huế.

Ngày 10/1, Quân khu 5 phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ, chính thức kết thúc “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn.

Sau những thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) và mưa lũ năm 2025, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị quân đội chủ lực đã triển khai chiến dịch, xây dựng và bàn giao 100 căn nhà mới cho người dân. Các căn nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), bảo đảm an toàn, phù hợp điều kiện sinh hoạt.

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên trái ảnh, hàng đầu tiên) thăm các căn nhà được bàn giao cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, cho biết: Chiến dịch là minh chứng sinh động cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng vũ trang, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, củng cố niềm tin vào Đảng, chính quyền và quân đội. Chiến dịch huy động 1.239 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong đó, Quân đoàn 34 xây dựng 64 căn, Vùng 3 Hải quân 6 căn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 30 căn; tất cả hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng hiệu quả.

Đại tá Hồ Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 cho biết, các cán bộ, chiến sĩ đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, khẳng định vai trò nòng cốt của quân đội trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Những căn nhà khang trang được Quân đoàn 34 bàn giao cho người dân.

Cùng ngày, Quân đoàn 34 bàn giao 24 căn nhà còn lại cho các hộ dân tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Với phương châm “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, sau hơn một tháng thi công, Quân đoàn 34 đã huy động hơn 31.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và 1.500 lượt phương tiện, xây mới và sửa chữa nhà cho nhân dân hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, hoàn thành chiến dịch trước kế hoạch 20 ngày. Bên cạnh hỗ trợ xây dựng, Quân đoàn 34 còn trao tặng quà cho các hộ dân; riêng một gia đình chính sách được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, Quân chủng Hải quân phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và Quân khu 5 tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà ở trong "Chiến dịch Quang Trung" cho 10 gia đình bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tiến hành nghi thức kéo băng khánh thành nhà.



Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực của tỉnh Khánh Hòa cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội đồng loạt tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 54 căn nhà còn lại trong “Chiến dịch Quang Trung” cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, sau hơn 1 tháng thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Quân khu 5 đã phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khởi công xây dựng 610 nhà mới, sửa chữa 314 nhà ở bị hư hỏng trên địa bàn quân khu. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành xây mới 610/610 căn nhà. Riêng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 70 căn nhà được xây mới, do các đơn vị gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn Đặc công nước 5 trực tiếp thi công.

Trong ngày 10/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức bàn giao 3 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai tại xã Hòa Xuân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cho biết: Thực hiện tinh thần của chiến dịch, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ về cơ sở, sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Với phương châm “lo cho dân như lo cho thân nhân mình”, các đơn vị tập trung tối đa nguồn lực, giúp bà con dựng lại nhà cửa, sớm ổn định đời sống; qua đó thể hiện sâu sắc tình quân - dân và vai trò của “đội quân công tác” trong mọi hoàn cảnh.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, động viên người dân vùng lũ.

Xúc động trong ngày nhận nhà mới, ông Huỳnh Ngọc Thuyền (SN 1972, trú thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân) chia sẻ, sau bão lũ, gia đình gần như mất trắng, nhờ sự giúp đỡ tận tình của Bộ đội Biên phòng mới có thể sớm ổn định cuộc sống.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức bàn giao 12 căn nhà trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung” cho các hộ dân bị thiệt hại sau bão tại phường Tuy Hòa. Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Sau hơn 35 ngày thi công khẩn trương, 12 căn nhà đã hoàn thành vượt tiến độ, đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao quà cho bà con vùng lũ.

Dịp này, các đơn vị công an, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tại tỉnh Đắk Lắk cũng trao tặng nhiều phần quà, vật dụng thiết yếu, góp phần giúp các gia đình ổn định sinh hoạt, xây dựng cuộc sống mới.

Ngày 10/1, UBND TP. Huế tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 3 căn nhà tại xã Khe Tre, đồng thời hoàn thành xây mới 5 căn và sửa chữa 40 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên toàn địa bàn, đạt tỷ lệ 100%.

Với kết quả này, TP. Huế chính thức hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” sớm hơn thời hạn Chính phủ yêu cầu (15/1). Trong đó, có 2 ngôi nhà mới tại xã Lộc An đã hoàn thành vào ngày 30/12/2025. Ba căn còn lại tại xã Khe Tre được khánh thành, bàn giao trong ngày 10/1.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, bàn giao nhà mới cho người dân vùng thiên tai, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương của các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia chiến dịch.

Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc khẩn trương của các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia "Chiến dịch Quang Trung" tại Huế.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhấn mạnh, việc hoàn thành và bàn giao nhà đúng tiến độ là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của thành phố trong công tác an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực đối với đời sống người dân, đặc biệt là các hộ gặp khó khăn do thiên tai.

Tặng quà cho gia đình được xây lại nhà mới sau thiên tai tại Huế.

Các căn nhà được xây dựng kiên cố, đảm bảo chất lượng, an toàn, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và phong tục của người dân địa phương. Việc bàn giao nhà trong thời điểm đầu năm mới mang ý nghĩa thiết thực, giúp các hộ gia đình sớm ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất và vui đón Tết cổ truyền trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp.