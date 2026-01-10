Huế sớm về đích ‘Chiến dịch Quang Trung’

TPO - Với việc hoàn thành 100% số nhà xây mới và sửa chữa cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, TP. Huế đã chính thức về đích “Chiến dịch Quang Trung” sớm hơn kế hoạch đề ra, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm đón Tết Nguyên đán 2026 trong những ngôi nhà mới.

Ngày 10/1, UBND TP. Huế tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 3 căn nhà tại xã Khe Tre, đồng thời hoàn thành xây mới 5 căn và sửa chữa 40 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên toàn địa bàn, đạt tỷ lệ 100%.

Huế hoàn thành xây mới 5 căn và sửa chữa 40 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên toàn địa bàn, đạt tỷ lệ 100%.

Với kết quả này, TP. Huế chính thức hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” sớm hơn thời hạn Chính phủ yêu cầu (15/1). Trong đó, có 2 ngôi nhà mới tại xã Lộc An đã hoàn thành vào ngày 30/12/2025. Ba căn còn lại tại xã Khe Tre được khánh thành, bàn giao trong ngày 10/1.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, bàn giao nhà mới cho người dân vùng thiên tai, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương của các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia chiến dịch.

Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc khẩn trương của các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia "Chiến dịch Quang Trung" tại Huế.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhấn mạnh, việc hoàn thành và bàn giao nhà đúng tiến độ là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của thành phố trong công tác an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực đối với đời sống người dân, đặc biệt là các hộ gặp khó khăn do thiên tai.

Tặng quà cho gia đình được xây lại nhà mới sau thiên tai tại Huế.

Các căn nhà được xây dựng kiên cố, đảm bảo chất lượng, an toàn, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và phong tục của người dân địa phương. Việc bàn giao nhà trong thời điểm đầu năm mới mang ý nghĩa thiết thực, giúp các hộ gia đình sớm ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất và vui đón Tết cổ truyền trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp.